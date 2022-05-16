Начальник самарской полиции обвинил сотрудников ФСБ в крышевании криминалитета

В понедельник, 16 мая, в суде Ленинского района Самары дал показания начальник самарской полиции Вячеслав Хомских. Он заявил, что не виноват и якобы его подставили сотрудники ФСБ в интересах бандитов.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность заместителя начальника ОРЧ, в ресторане встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, он получил в подарок "Ниву". За вознаграждение Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток выросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу их интересов входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов. После его смерти в 2016 году главой ОПГ считали Сергея Гафурова. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.

На предыдущем заседании суда по уголовному делу Хомских допросили следователя, который вел его дело. Виталий Тюленев рассказал, что он допрашивал свидетелей Бибиных (Людмила Бибина - двоюродная сестра Вячеслава Хомских). Когда Хомских прибыл на работу в Самару из Омска, предположительно, Бибин познакомил его с бывшим финансовым директором Кировского рынка Ашенбреннером. А Ашенбреннер познакомил Хомских с Гафуровым. Предполагается, что сотрудник МВД был на турбазе "Законовских", которая не вела коммерческой деятельности - по данным следователей, там отдыхали вероятные лидеры группировки. А поскольку Хомских в определенный период работал по линии борьбы с организованной преступностью, то не мог не знать, чья это турбаза. О том, что на турбазу людей приглашали ее владельцы, в первоначальных показаниях сообщила Бибина. Но, как рассказал в суде 11 мая Виталий Тюленев, Бибину позже по ходатайству защиты допросили повторно и она изменила показания.

16 мая Вячеслав Хомских заявил, что, во-первых, не встречался с Рыжовым и Гафуровым и не получал от них взяток. Во-вторых, свидетель Попов, который утверждает, что пригнал ему "Ниву", врет, так как не мог водить из-за травмы нога. Кроме прочего, на улице было ниже нуля, Хомских в такую погоду носит шапку. Попов же описывал его как человека с непокрытой головой без волос. Также Хомских говорит, что в материалах других уголовных дел и в приговорах есть показания Попова, где тот настаивал, что не водил и передвигался на общественном транспорте. Хомских перечислил еще ряд доводов, после чего перешел к обвинению сотрудников ФСБ в фальсификации доказательств в интересах криминалитета.

"Свидетель Попов в отношении меня дает ложные показания. Его можно понять: с 2017 года он находится под тяжелейшим прессом со стороны сотрудников ФСБ Ю<…> и Н<…>. И в целях избежания заслуженного наказания за содеянное вынужден оговаривать меня. Так как Попов был участником заказного убийства Винокурова, расстрелянного на реке Самара. Именно Попов был тем, кто помог исполнителю скрыться с места происшествия. За содеянное Попов не понес наказания. Не понес Попов наказания и за причинение тяжкого вреда здоровью Карапетяна, которого избили в отмщение за причинение огнестрельного ранения Попову летом 2010 года", - утверждает Хомских.

Обвиняемый говорит, что свидетель Бибин (муж сестры Хомских) якобы подтверждает, что в ФСБ давили на свидетелей. Еще Хомских заявляет, что, по логике обвинения, он встречался с лидером ОПГ Гафуровым не менее 64 раз, но почему-то никто не задокументировал этих встреч, если они были.

Далее Хомских утверждает, что после смерти лидера "Законовских" Рыжова в группировке начался передел. Сотрудники ФСБ "закрыли" одного из новых лидеров Гафурова за покушение на Изумрудова. Изумрудов же решил захватить Кировский рынок.

"Под руководством Изумрудова Заварыкин, Балабанов, Псарев предпринимали попытки захватить часть Кировского ранка, а может быть, и весь рынок силовыми акциями. Приготовление к убийству Изумрудова со стороны Гафурова было полностью сфальсифицировано со стороны сотрудников ФСБ: Ю<…> и Н<…> с целью лишения Гафурова свободы по заказу Изумрудова, заинтересованного в захвате Кировского рынка, поскольку ему необходимо было удалить Гафурова от дел. Заказной характер стал причиной прекращения уголовного преследования Гафурова в последующем", - заявил Хомских.

По словам Хомских, он вмешался и активно боролся с организованной преступностью. Провел задержания на Кировском рынке. В числе прочих якобы задержали Изумрудова и Тихонова. И тогда, как утверждает подсудимый, злодеи поняли: их коварный план не удастся исполнить, пока он, Хомских, будет на своей должности. После этого якобы сотрудник ФСБ Ю. отправился к начальнику УВД Самары и "тряс перед лицом непосредственного руководителя Хомских синим листочком". Чекист, со слов Хомских, коварно утверждал, что листочек изъяли у бандитов. На маленьком клочке бумаги был список всех силовиков, получавших взятки от "Законовских". Правда, фамилии Хомских там не было, а было написано "Хома", как Хомских якобы никто не называл. Кроме того, "Хома" было вписано ручкой другого цвета. После этого начальник самарской полиции в очередной раз обвинил сотрудников Ю. и Н. в фальсификации уголовного дела, в том числе во вписывании слова "Хома" в синий листочек.

Дальше из рассказа Хомских следует, что его начальство не поверило коварному чекисту и не уволило принципиального борца с ОПГ. После этого Хомских и обвинили в коррупции.

"Я думаю, что Ю<…> и Н<…> связаны с Изумрудовым. После того как меня арестовали, все три части Кировского рынка - "Золотой дракон", "Пятилетка" и "Мой Кировский вещевой" перешли к Изумрудову", - рассказал начальник самарской полиции.

Интересно, что незадолго до пламенной речи Владимира Хомских в суде Изумрудова задержали сотрудники ФСБ. Возможного лидера группировки "Законовские" арестовали по обвинению в незаконном производстве сигарет.

Следующее заседание суда по делу Хомских должно состояться 18 мая. Процесс уже близится к завершению. Начальнику самарской полиции грозит реальное лишение свободы.

