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Суды Происшествия

Вынесен приговор участнику убийства зятя ОПГ "Законовские"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор Сергею Кузьмину - одному из участников убийства Владислава Исайчева, который был зятем лидера так называемого ОПГ "Законовские" Александра Законова.

Напомним, Исайчев был убит в 2005 году. По версии следствия, он поплатился за желание возглавить ОПГ. Дело в том, что 2004 г. в присутствии своего телохранителя Алексея Рыжова был убит Александр Законов. Рыжов, также метивший в боссы группировки, решил устранить Исайчева.

Алексей Рыжов подговорил на преступление четверых членов группировки, причем об истинных намерениях рассказал только Евгению Тихонову, остальные же считали, что речь идет только о похищении.

26 декабря Исайчев был похищен с площадки около кафе "Рассвет" в Чапаевске, где его задержали сотрудники ГИБДД. Мужчину вывезли к пруду около с. Пестравка, где он был убит топором. Труп затем сожгли, а останки спрятали.

По версии следствия, удары поочередно нанесли Тихонов и Кузьмин. В ноябре 2019 г. Кузьмин написал явку с повинной. При этом он признавал лишь участие в похищении, отказавшись от показаний по обстоятельствам убийства.

Дело Кузьмина рассматривал областной суд. Обвинение по эпизоду с похищением было прекращено за истечением срока давности, а вот за убийство суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. В ведомстве добавили, что обжаловать приговор не планируют.

Это не первый приговор в жизни 57-летнего Кузьмина - с 1982 по 1998 гг. он отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство и хулиганство.

Кроме того, вероятно, ему придется компенсировать материальный ущерб супруге Исайчева - она заявила гражданский иск в 1 млн рублей.

Также отметим, что в ноябре прошлого года в Казахстане был задержан Тихонов.

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