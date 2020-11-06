В Самаре начали рассматривать еще одно дело предполагаемого члена ОПС "Законовские"

Суд Самарской области начал рассматривать уголовное дело Сергея Кузьмина. Его обвиняют в похищении человека и убийстве. Жертвой стал Владислав Исайчев, в определенных кругах известный под прозвищем "Гусь". Его также знают, как мужа сестры Александра Законова — предполагаемого основателя крупной самарской ОПС.

"По версии следствия, 26 декабря 2005 г. Кузьмин совершил в составе группы лиц по предварительному сговору похищение Исайчева при следующих обстоятельствах. С конца 1990-х до 4 декабря 2002 г. по инициативе Александра Законова на территории Кировского рынка Самары образовалось объединение молодых мужчин. Они собирали деньги с представителей оптово-розничной торговли. Группировка получила наименование по фамилии своего организатора — "Законовские", — следует из обвинительного заключения.

Дальше, по версии следствия, по указанию Законова было создано ООО "Саммос". Компания получала прибыль от сдачи в аренду торговых площадей на Кировском рынке. В декабре 2004 г. в присутствии телохранителя Алексея Рыжова убили Законова. После этого, считают силовики, между Рыжовым и мужем родной сестры Законова Исайчевым был конфликт на почве желания обоих занять лидирующее место в группировке. Поэтому-то Рыжов хотел смерти Исайчева и подговорил на преступление членов группировки Тихонова и Кузьмина, а также водителей ООО "Саммос" Борисова и Мозжелова.

Предположительно, вечером 26 декабря 2002 г. Борисов, Мозжелов и Кузьмин подкараулили в Пестравском районе автомобиль Исайчева и поехали за ним в сторону Чапаевска. Борисов, как бывший сотрудник ДПС, по телефону сообщил знакомому сотруднику ГИБДД в Чапаевске Дворянкину, якобы Исайчев везет в машине наркотики, и предложил его задержать. Около 21:00 в машине Исайчева возникла неисправность. Он остановился на парковке у кафе "Рассвет" в Чапаевске и вышел из машины. В это время его задержали. Пока автомобиль досматривали, на парковку подъехали Борисов, Мозжелов и Кузьмин. Борисов отвлек внимание инспекторов, а его товарищи затолкали в свою машину Исайчева и увезли. Об окончании "операции" Кузьмин сообщил Рыжову, а тот попросил отвезти Исайчева к Тихонову, который был у кольцевой развязки трассы Самара — Волгоград и подъездной дороги к с. Красноармейское. Далее похищенного отвезли к пруду около с. Пестравка. Там, считают правоохранители, Тихонов и Кузьмин убили Исайчева топором.

По версии обвинения, в какой-то момент Кузьмин передал топор Борисову и Мозжелову, но те отказались участвовать в расправе. В итоге Исайчев умер на месте от полученных ранений.

Позже Кузьмин написал в ФСБ явку с повинной. Он же рассказал об обстоятельствах преступления. Согласно его показаниям, тело Исайчева сожгли, а останки утопили в озере. Весной пруд осушили, а останки перепрятали по указанию Рыжова.

Интересно, что со слов Кузьмина, некоторое время группировкой на Кировском рынке "заправлял" его товарищ Сорокин на пару с Законовым. Именно Сорокин привел в группировку Кузьмина. Сорокина убили в 2002 г., тогда некоторое время единственным лидером группировки и был Законов.

Сейчас Кузьмину грозит реальное лишение свободы. Обвинительное заключение по его делу составила специальна группа в Нижнем Новгороде, а утвердил его заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев.

Ранее за связи с группировкой "Законовские" в Самаре осудили экс-заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. По версии следствия, он много лет получал взятки от членов группировки. Кроме того, за связи с "Законовскими" осудили экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. Предполагается, что группировка платила ему за "крышевание" автостоянок в Самаре. А в 2019 г. в Самаре осудили и убийцу Александра Законова, он вышел на свободу в зале суда. Другое название группировки "Законовские" — "Барыги". Название сообщество получило из-за специализации на рынках.

Сейчас в Генпрокуратуре решают вопрос о возбуждении уголовного дела о создании преступного сообщества "Законовские". Кому предъявят обвинение не ясно — многие люди, предположительно, занимавшие позиции лидеров группировки, уже умерли.