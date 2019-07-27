Экс-прокурору Безенчукского района не удалось добиться полного оправдания

Апелляционная коллегия Самарского областного суда закончила рассматривать представление прокуратуры и жалобу экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова на вынесенный ему приговор.

Несмотря на требование прокурора об ужесточении наказания, решение суда первой инстанции смягчили — назначенный подсудимому срок уменьшили на год.

Напомним, в декабре 2017 г. в Самаре сотрудники УФСБ задержали Павлова после встречи с Александром Орловым, который положил в бардачок машины прокурора деньги, якобы за крышевание автостоянок в Промышленном районе, принадлежащих ОПГ "Законовские". В ноябре 2018 г. Павлова осудили на четыре с половиной года лишения свободы.

"Теперь наш подзащитный имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении", — сообщил адвокат Василий Гурко.

По его словам, с учетом местных условий рассчитывать на апелляционное оправдание не приходилось, но вполне реальной задачей защиты было изменение квалификации. И таки удалось убедить судебную коллегию, что получение Павловым взяток более миллиона рублей ничем не доказано. Но суд не согласился с защитой, что 72,5 тыс. руб., изъятые из машины, были подброшены в ходе провокации.

Судя по боевому настрою осужденного Павлова, он собирается добиваться полного оправдания.

"Подача ходатайства об УДО никак не влияет на обращение в кассационную инстанцию, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Карномазов. — Со 2 сентября у нас начнет работу 6-й кассационный суд общей юрисдикции, который в так называемой сплошной кассации будет рассматривать все 100% поданных жалоб. Однако, это распространятся только на те дела, по которым приговоры вступили в силу после 2 сентября 2019 года.

Кассационные жалобы на приговоры, вступившие в силу до этой даты, можно будет подать либо до 2 сентября в Президиум Самарского облсуда, либо после 2 сентября — в 6-й кассационный суд общей юрисдикции, но там эти жалобы будут рассматривать не в порядке сплошной, а в порядке выборочной кассации".

Таким образом, поскольку приговор Павлову вступил в законную силу 26 июля, его кассационная жалоба может быть рассмотрена только в порядке выборочной кассации независимо от даты подачи и суда, куда она будет подана".

Как пояснил Карномазов, при сплошной кассации жалоба в любом случае рассматривается кассационным судом, а при выборочной кассации решение о ее направлении на рассмотрение кассационным судом принимает так называемый судья-фильтр, который по статистике забраковывает 99 из 100 поданных кассационных жалоб.