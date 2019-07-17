Потерпевший по делу экс-прокурора Павлова якобы был недоволен плохим "крышеванием"

Во вторник, 16 июля, Самарский райсуд Самары рассмотрел жалобу осужденного экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова на отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению о хищении сотового телефона.

Он подал заявление после того, как в суде обнаружилось, что изъятый у него при задержании мобильник стоимостью 62 тыс. руб. исчез из преданных суду доказательств. Осужденный утверждает, что в телефоне содержится реабилитирующая его информация. Якобы либо следствие, либо сотрудники УФСБ скрыли телефон от правосудия, чтобы незаконного осудить его.

На заседании выяснилось, что еще 17 июня районная прокуратура отменила вынесенный полицией отказ возбуждать уголовное дело. Проверяющий оперативник сослался на то, что опросить заявителя не было возможности из-за нахождения его в следственном изоляторе, что прокурор расценил как неполноту проведенной проверки заявления Павлова.

От Самарского отдела полиции явился майор Орлов, которому только накануне рассмотрения жалобы в суде передали заявление для проведения дополнительной проверки.

Как сообщила на заседании представить прокуратуры Долинина, ведомство уже назначило проверку по факту несвоевременной регистрации решения об отмене отказа, который был зарегистрирован в ОП№ 6 через месяц после его отправки из прокуратуры.

Через час после этого заседания в областном суде продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы Павлова на вынесенный ему приговор. Четыре часа сторона защиты представляла и анализировала показания "потерпевшего" Александра Орлова, доказывая его роль провокатора.

Комично выглядит роль этого фигуранта, описанная обвинением: представитель криминальной структуры "Законовские", как Орлов сам себя называл, явился в органы безопасности жаловаться на прокурора, который берет от них деньги и плохо "крышует".

Павлову вменяют 14 эпизодов получения "мзды" от бандитов на сумму более миллиона рублей. Однако защита предоставила суду анализ биллинга телефонных номеров Павлова и Орлова, а также сведения из госавтоинспекции о фиксации их автомобилей системой "Паутина". По мнению адвокатов и самого осужденного, анализ доказывает, что мужчины никак не могли встретиться. Следовательно "потерпевший" дает ложные показания, которые все же легли в обоснование приговора, вынесенного экс-прокурору. В связи с этим Павлов настаивает на возбуждении в отношении Орлова уголовного дела за заведомо ложный донос и дачу ложных показаний в суде.

Также были подвергнуты тщательному анализу показания об обстоятельствах "крышевания", данные Орловым на шести допросах. Практически ни разу эти показания не совпали: каждый раз он называл разное число автостоянок, за которые платили, разные суммы, разные даты и места передачи денег, а также разных людей, которые финансировали мздоимство.

Следующее, седьмое заседание по делу состоится в 19 июля. На нем посмотрят видеозаписи, предъявленные обвинением как доказательства по делу.