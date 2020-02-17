В Самаре раскрыто еще одно преступление ОПС "Законовские"

2-й следственный отдел 3-го следственного управления ГСУ СК РФ ведет расследование убийство зятя авторитета Александра Законова Владислава Исайчева, которое произошло в конце 2005 г., пишет "Самарское обозрение".

Только в 2019 г. дело было очень быстро раскрыто ФСБ и Центральным аппаратом СК РФ.

Убийство авторитетного бизнесмена Владислава Исайчева не расследовалось почти 14 лет. Исайчев был мужем Натальи Законовой, сестры авторитета Александра Законова. В декабре 2004 г. Законова убили, и место лидера в группировке занял его охранник Алексей Рыжов, прославившийся тем, что вел дела довольно жестокими методами.

Спустя еще год — в конце декабря 2005 г. — бесследно пропал Исайчев. В январе 2006 г. Наталья Законова написала в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело пропавшего не нашли, лиц, возможно, причастных к преступлению, также не установили.

В версии следствия убийство Исайчева выглядело так. Вечером 26 декабря 2005 г. Исайчев ехал со своими знакомыми на Mercedes-Benz С180 в Самару из села Красная Поляна Пестравского района. У машины возникла неисправность и Исайчев остановился на парковке кафе "Рассвет" на 42 км трассы "Самара-Волгоград" в черте города Чапаевска. В этот момент автомобиль был задержан экипажем ДПС Чапаевского горотдела милиции. Пока машину досматривали, подъехал ВАЗ-2110, оттуда вышли члены ОПС Борисов, Кузьмин и Мозжелов и "против воли" Исайчева, "применяя насилие", посадили его в свое авто и увезли. Экипаж ДПС на происходящее никак не отреагировал. Затем Исайчева вывезли в пустынную местность рядом с водоемом у села Пестравка. Там он был убит Кузьминым, его тело сожгли, останки сбросили в прорубь. Так выглядит преступление в версии его допрошенных участников. Также по делу свидетелями допрошены некие Дворянкин и Сидорычев, по всей видимости, свидетели похищения Исайчева.

Кто приказал убить Владислава Исайчева, не очень ясно, и окончательной ясности не последует до тех пор, пока не найдут организаторов преступления. Впрочем, кое-какие предположения уже озвучиваются. Скорее всего, приказ убить Исайчева был отдан на самом высоком уровне преступной иерархии "законовских", то есть лидером группировки Алексеем Рыжовым. Рыжов всегда очень обидчиво относился к любым критическим высказываниям касательно своего статуса лидера и вполне мог приказать убить за это.