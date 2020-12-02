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Преступления Происшествия

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве зятя Александра Законова

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 ноября, в Казахстане задержали подозреваемого в убийстве Владислава Исайчева. Над ним расправились в Пестравском районе Самарской области 15 лет назад.

Напомним, Исайчева убили 26 декабря 2005 года. По версии следствия, этому предшествовало следующее. В конце 90-х на Кировском рынке начала действовать организованная группировка "Законовские" — она названа по фамилии основателя Александра Законова. Мужчины создали ООО "Саммос" — компания получала прибыль за сдачу в аренду торговых площадей. Но в декабре 2004 г. в присутствии телохранителя Алексея Рыжова убили Законова. После этого, считают силовики, между Рыжовым и мужем родной сестры Законова Исайчевым начался спор о том, кто возглавит группировку.

Поэтому Рыжов хотел смерти Исайчева и подговорил на преступление членов группировки Тихонова и Кузьмина, а также водителей ООО "Саммос" Борисова и Мозжелова.

Предположительно, вечером Борисов, Мозжелов и Кузьмин подкараулили в Пестравском районе автомобиль Исайчева и поехали за ним в сторону Чапаевска. Борисов позвонил знакомым сотрудникам ГИБДД и, якобы, сказал, что в машине Исайчева могут быть наркотики. Работники ДПС остановили машину. Тогда подъехали "Законовские" и похитили Исайчева.

Похищенного отвезли к пруду около с. Пестравка. По версии следствия, там Тихонов и Кузьмин зарубили его топором. Тело сожгли, а все, что осталось — сбросили под лед. Позже Кузьмин написал в ФСБ явку с повинной. Сейчас его судят. Обвинительное заключение по делу составила специальная группа в Нижнем Новгороде. Некоторое время о местонахождении Тихонова ничего не было известно, но в ноябре сотрудники самарского отдела уголовного розыска смогли заметить его след.

"23 ноября в управление криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области поступила информация из ГУ МВД по Самарской области о том, что на нашей территории может быть 43-летний гражданин России, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", — сообщили в полиции Карагандинской области.

В итоге 30 ноября Тихонова нашли и задержали в населенном пункте Темиртау. Он сейчас находится в ИВС. Решается вопрос об экстрадиции Евгения Тихонова в Самарскую область.

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