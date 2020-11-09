Сестра создателя группировки Александра Законова подала иск к предполагаемому убийце мужа

Наталья Законова подала гражданский иск на миллион рублей в качестве компенсации морального вреда к Сергею Кузьмину. Последний предстал перед судом Самарской области за убийство мужа Натальи Владислава Исайчева.

Как следует из обвинительного заключения, Наталья была сестрой Александра Законова. Он в 1990-е годы создал в Самаре группировку, которая собирала деньги с арендаторов площадей на Кировском рынке. Позже группировка стала известна как ОПГ "Законовские", а ее деятельность была расширена.

В декабре 2004 г. Александра Законова убили. Предполагается, что после его смерти началась "война" за лидерство в группировке между Владиславом Исайчевым и телохранителем Законова Алексеем Рыжовым. По версии следствия, тогда Рыжов "заказал" четверым товарищам по ОПС похищение и убийство Исайчева.

Исайчева похитили, забили топором и останки утопили в озере, считают правоохранители. Алексей Рыжов на данный момент тоже умер. А вот один из предполагаемых исполнителей убийства, Сергей Кузьмин, предстал перед судом Самарской области.

"Потерпевшей признали Наталью Законову. Она заявила гражданский иск на 1 млн рублей к Кузьмину", — следует из обвинительного заключения.

Сама Наталья тоже раньше занималась бизнесом. В частности, на нее было зарегистрировано ООО "Андромеда", в основном виде деятельности которого была указана торговля одеждой. Сейчас, по данным открытых источников, компания ликвидирована.

Интересно, что в суде еще придется доказывать смерть Исайчева. Дело в том, что Кузьмин признал вину частично. Он сказал, что только похищал мужчину, но не думал, что ради убийства. В материалах уголовного дела также указано, что в более поздних показаниях Кузьмин утверждает: Исайчев вообще не был убит, а "уехал в Таджикистан торговать наркотиками".