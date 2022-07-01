В Самаре под суд отправили экстрадированного из Казахстана авторитета Насилона

В пятницу, 1 июля, в суде Самарской области начался процесс по уголовному делу Евгения Тихонова, известного в определенных кругах как Насилон. Его обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 105 ("Убийство").

Как было озвучено в суде, адвокаты пока не успели ознакомиться с материалами уголовного дела, поскольку всех защитников "отводил" следователь. О необходимости дать дополнительное время для знакомства с материалами уголовного дела заявили и защитники, и гособвинитель. В результате процесс отложили на две недели.

Как сообщалось ранее, Евгений Тихонов мог быть близок группировке "Законовские". Члены этой группировки, в частности, собирали "дань" с самарских рынков. Задержали Тихонова в ноябре 2020 г. в Казахстане.

"23 ноября к нам поступило сообщение из полиции Самарской области о том, что на нашей территории может находиться 43-летний подозреваемый. И 30 ноября наши сотрудники задержали бывшего 15 лет в бегах россиянина. Его поместили в следственный изолятор", — сообщали в департаменте полиции Карагандинской области.

Насилона обвинили в убийстве зятя основателя группировки "Законовские" Александра Законова. По данным следствия, с Владиславом Исайчевым расправились в 2005 г. в Пестравском районе Самарской области.

В 2004 г. Александра Законова убил Олег Терехов (последний позже написал явку с повинной в ФСБ). Но после гибели лидера началась война за его место. Претендовали на него бывший охранник Законова Алексей Рыжов, а также муж сестры Законова, Натальи, Владислав Исайчев. И тогда Рыжов (ныне покойный) захотел устранить Исайчева.

Силовики предполагают, что Рыжов попросил Тихонова организовать убийство Исайчева. К операции подключили Сергея Кузьмина (он уже попал под суд по этому делу), а также двух водителей Борисова и Мозжелова. Сотрудники ГАИ, согласно некоторым показаниям, могли помочь группировке. В декабре 2005 г. правоохранители остановили машину Исайчева для проверки. Тогда Исайчева якобы похитили, вывезли на пруд в Петровском районе. Там его убили ударами топора по голове, тело облили горючей жидкостью и подожгли. А потом на пруду соорудили прорубь и утопили останки.

Сам Тихонов участие в этой расправе не признал. На суде по избранию ему меры пресечения в Самаре он заявил, что его оговорил Мозжелов. А того якобы подговорил новый лидер группировки Владимир Изумрудов из-за ситуации с Кировским рынком. В версии Тихонова, Изумрудов говорил московским партнерам, что рынок не рентабелен. И предложил его продать, пока рынок не начал приносить убытки. А на самом деле якобы проблемы на рынке были созданы искусственно.

Пока шло следствие по этому эпизоду Тихонову предъявили и второе обвинение. Речь идет о расстреле людей на рынке "Коникс" в 2010 году. По версии следствия, огонь по охранникам открыли Мозжелов, Заварыкин и еще несколько человек. Погибли трое, еще шестерых госпитализировали. Среди пострадавших была и женщина-посетитель. Мозжелова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Заварыкина — к пяти годам колонии общего режима.

Известно, что Тихонов перед задержанием работал в ООО "Дорстрой" снабженцем. У него четверо несовершеннолетних детей.

На заседание суда 1 июля пришла и Наталья Законова. Но она пока не выступала в процессе.

Интересно, что упомянутого в связи с этой историей Владимира Изумрудова и самого задержала ФСБ. Ему предъявили организацию преступного сообщества для подпольного производства сигарет. По этому факту пока идет расследование.