В Самаре под суд отправили экстрадированного из Казахстана авторитета Насилона

В пятницу, 1 июля, в суде Самарской области начался процесс по уголовному делу Евгения Тихонова, известного в определенных кругах как Насилон. Его обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 105 ("Убийство").
Как было озвучено в суде, адвокаты пока не успели ознакомиться с материалами уголовного дела, поскольку всех защитников "отводил" следователь. О необходимости дать дополнительное время для знакомства с материалами уголовного дела заявили и защитники, и гособвинитель. В результате процесс отложили на две недели.
Как сообщалось ранее, Евгений Тихонов мог быть близок группировке "Законовские". Члены этой группировки, в частности, собирали "дань" с самарских рынков. Задержали Тихонова в ноябре 2020 г. в Казахстане.
"23 ноября к нам поступило сообщение из полиции Самарской области о том, что на нашей территории может находиться 43-летний подозреваемый. И 30 ноября наши сотрудники задержали бывшего 15 лет в бегах россиянина. Его поместили в следственный изолятор", — сообщали в департаменте полиции Карагандинской области.
Насилона обвинили в убийстве зятя основателя группировки "Законовские" Александра Законова. По данным следствия, с Владиславом Исайчевым расправились в 2005 г. в Пестравском районе Самарской области.
В 2004 г. Александра Законова убил Олег Терехов (последний позже написал явку с повинной в ФСБ). Но после гибели лидера началась война за его место. Претендовали на него бывший охранник Законова Алексей Рыжов, а также муж сестры Законова, Натальи, Владислав Исайчев. И тогда Рыжов (ныне покойный) захотел устранить Исайчева.
Силовики предполагают, что Рыжов попросил Тихонова организовать убийство Исайчева. К операции подключили Сергея Кузьмина (он уже попал под суд по этому делу), а также двух водителей Борисова и Мозжелова. Сотрудники ГАИ, согласно некоторым показаниям, могли помочь группировке. В декабре 2005 г. правоохранители остановили машину Исайчева для проверки. Тогда Исайчева якобы похитили, вывезли на пруд в Петровском районе. Там его убили ударами топора по голове, тело облили горючей жидкостью и подожгли. А потом на пруду соорудили прорубь и утопили останки.
Сам Тихонов участие в этой расправе не признал. На суде по избранию ему меры пресечения в Самаре он заявил, что его оговорил Мозжелов. А того якобы подговорил новый лидер группировки Владимир Изумрудов из-за ситуации с Кировским рынком. В версии Тихонова, Изумрудов говорил московским партнерам, что рынок не рентабелен. И предложил его продать, пока рынок не начал приносить убытки. А на самом деле якобы проблемы на рынке были созданы искусственно.
Пока шло следствие по этому эпизоду Тихонову предъявили и второе обвинение. Речь идет о расстреле людей на рынке "Коникс" в 2010 году. По версии следствия, огонь по охранникам открыли Мозжелов, Заварыкин и еще несколько человек. Погибли трое, еще шестерых госпитализировали. Среди пострадавших была и женщина-посетитель. Мозжелова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Заварыкина — к пяти годам колонии общего режима.
Известно, что Тихонов перед задержанием работал в ООО "Дорстрой" снабженцем. У него четверо несовершеннолетних детей.
На заседание суда 1 июля пришла и Наталья Законова. Но она пока не выступала в процессе.
Интересно, что упомянутого в связи с этой историей Владимира Изумрудова и самого задержала ФСБ. Ему предъявили организацию преступного сообщества для подпольного производства сигарет. По этому факту пока идет расследование.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.