Родственник Дмитрия Сазонова не смог обжаловать приговор за нападение на брата

Станислав Ферапонтов не смог обжаловать приговор за нападение на брата. Об этом сообщает Шестой кассационный суд.

Напомним, Станислав Ферапонтов был женат на двоюродной сестре теперь уже бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова Злате. Она работает судьей на участке №14 Кировского района Самары. Свадьбу Станислава и Златы отмечали в самарском кафе "Баба Люба". По озвученной в судах версии следствия, именно в этом ресторане в 2008 г. замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов договорился с одним из лидеров ОПГ Алексеем Рыжовым, что будет крышевать ЧОП бандитов за взятки. Сазонову вменяли получение взяток на общую сумму 30 млн рублей. Приговор несколько раз пересматривали. В итоге экс-росгвардеец должен отбыть 11-летний срок и заплатить штраф 220 млн рублей.

Как сообщала в суде сама Любовь Ферапонтова, ее семье принадлежали строительный рынок на ул. Елизарова, продуктовый рынок "Лилия" в 15-м микрорайоне, строительные ряды на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, кафе "Лесное" на Московском шоссе и территория, где впоследствии организовали рынок "Коникс".

Также Ферапонтова рассказывала, что "Законовские" склоняли ее к сотрудничеству. Женщина отказывалась, и ей устроили неприятности. Например, в марте 2004 г. на 9-й просеке Ферапонтовой взорвали машину. После таких историй она согласилась сотрудничать с "Законовскими", которые работали с "Солнцевской" ОПГ из Москвы.

Но летом 2020 г. в семье самих Ферапонтовых произошел конфликт, который привел к возбуждению уголовного дела в отношении Станислава. По версии следствия, Станислав поссорился с братом - Алексеем. Предполагалось, что мужчины выпивали во дворе частного дома и поругались из-за имущества. Станислав утверждал, будто бы брат хотел отобрать у него и матери бизнес. Алексей говорил, что ссору затеял Станислав. В какой-то момент Стас порезал брата ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Станислава по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Но 14 февраля 2022 г. облсуд снизил наказание до трех лет лишения свободы. Как сообщили в Шестом кассационном суде, жалобы подали и представитель прокуратуры, и адвокат. Но решение оставили в силе.

Сейчас в судах Самары также зарегистрировано несколько тяжб, которые связаны с семьей Ферапонтовых. Так, бывший финансовый директор Кировского рынка Сергей Ашенбреннер организовал разбирательство со Станиславом Ферапонтовым. Ашенбреннер проходит свидетелем по уголовным делам, связанным с ОПГ "Законовские" (именно со сбора "дани" на Кировском рынке начиналась деятельность группировки). По данным суда Кировского района, Ашенбреннер попытался взыскать проценты за пользование деньгами со Станислава Ферапонтова. Сумма набежавших процентов составляет около 480 тыс. рублей.

В то же время сама Любовь Ферапонтова инициировала судебное разбирательство с некими Кошелевой и Гафуровой (кстати, такая же фамилия была у одного из лидеров "Законовских") за землю под рынком стройматериалов на ул. Елизарова. Суд Кировского района Самары постановил передать гражданское дело о выделе доли земельного участка для рассмотрения в Арбитражный суд региона. В этой инстанции иск зарегистрировали 5 октября.