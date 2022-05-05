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Общество

Родственники экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова снова начали судиться

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены известной в Самаре семьи Ферапонтовых снова встретились в суде. На этот раз с претензиями к друг другу выступили предпринимательница Любовь Ферапонтова и ее сын Алексей.

Семья Ферапонтовых уже не раз попадала в увлекательные истории. Второй сын Ферапонтовой, Станислав, был женат на двоюродной сестре теперь уже бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова Злате. Она работает судьей на участке №14 Кировского района Самары. В 2021 г. Злата даже получила новый класс судьи. Об этом сообщила региональная квалификационная коллегия судей.

Свадьбу Станислава и Златы отмечали в самарском кафе "Баба Люба". По озвученной в судах версии следствия, именно в этом ресторане в 2008 г. замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов договорился с одним из лидеров ОПГ Алексеем Рыжовым, что будет крышевать ЧОП бандитов за взятки. Сазонову вменяли получение взяток на общую сумму 30 млн рублей. Приговор несколько раз пересматривали. В итоге экс-росгвардеец должен отбыть 11-летний срок и заплатить штраф 220 млн рублей.

Как рассказывала в суде сама Любовь Ферапонтова, ее семье принадлежали строительный рынок на ул. Елизарова, продуктовый рынок "Лилия" в 15-м микрорайоне, строительные ряды на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, кафе "Лесное" на Московском шоссе и территория, где впоследствии организовали рынок "Коникс".

Также Ферапонтова рассказывала, что "Законовские" склоняли ее к сотрудничеству. Женщина отказывалась, и ей устроили неприятности. Например, в марте 2004 г. на 9-й просеке Ферапонтовой взорвали машину. После таких историй она согласилась сотрудничать с "Законовскими", которые работали с "Солнцевской" ОПГ из Москвы.

Позже семью Ферапонтовых ждала новая печаль. По версии следствия, летом 2020 г. Станислав Ферапонтов напал на брата - Алексея Ферапонтова и порезал его ножом. В отношении Станислава возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Станислав утверждал, что Алексей сам на него напал, а он лишь оборонялся. Кроме того, Стас говорил в суде, что брат хочет отобрать у него и матери бизнес. В итоге мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. 14 февраля 2022 г. облсуд снизил наказание до трех лет лишения свободы.

Теперь мать Алексея начала судиться с ним. По одному из исков суд Кировского района уже вынес решение.

Яблоком раздора стал Lexus. Мать утверждала, что она платила кредит за машину и поэтому автомобиль принадлежит ей. Алексей же нашел поддержку в лице супруги.

"Супруг получал доход от рынка "Самоделкин" в 15-м микрорайоне и с полученных средств оплачивал кредит. В 2020 г. он получил ранение от родного брата. Эта ситуация повлияла на отношения между супругом и его матерью, последняя отказалась отдавать автомобиль и забрала у него рынок. 27 декабря 2021 г. совместно с супругом пытались забрать Lexus во дворе дома его матери, однако сделать этого не смогли, поскольку ее сын всячески препятствовал этому", - рассказала свидетельница в суде.

В итоге иск матери к сыну о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами удовлетворили.

Есть и другие иски между членами семьи. В суде Кировского района бывший финансовый директор Кировского рынка Сергей Ашенбреннер организовал разбирательство со Станиславом Ферапонтовым. Ашенбреннер проходит свидетелем по уголовным делам, связанным с ОПГ "Законовские". Именно с Кировского рынка и начиналась деятельность "Законовских". Но подробности разбирательства стороны раскрывать не захотели.

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