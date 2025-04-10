Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО

Во вторник, 8 апреля, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова встретился с руководством и воспитанниками военно-патриотического клуба "Центр Плотниковых" — лучшего в рейтинге Приволжского федерального округа по итогам реализации в 2024 году проекта "Герои Отечества".
Общественный проект ПФО "Герои Отечества" проводится под патронатом полпреда президента РФ в ПФО с 2018 года. Цель проекта — организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также увековечение памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.
Одна из ключевых номинаций проекта — "Лучший военно-патриотический клуб ПФО". По итогам конкурса в минувшем году первое место в этой номинации занял ВПК "Центр Плотниковых" из Самарской области. Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 —из Самарской области.
Главный федеральный инспектор поздравил ребят с победой и вручил руководству клуба целевой сертификат.
"Самое главное — это воспитание нашей молодежи. Носить форму для ребят очень почетно. Они идут в клуб осознано, чтобы потом поступить в военные училища, стать офицерами и защищать Родину", — подчеркнул Михаил Феоктистов.
Он отметил, что в Самарской области работа по патриотическому воспитанию проводится системно и серьезно. Большую роль в этом движении играют педагоги и наставники. Важно, что ребят обучают действующие офицеры, ветераны боевых действий, участники миротворческих операций.
ВПК "Центр Плотниковых" создан в 2009 году. Клуб располагается на территории действующей части ФГКУ Волжского СЦ "МЧС России". Все воспитанники являются юнармейцами. Курсанты клуба принимают активное участие в федеральных проектах ВПЦ "Вымпел", а лучшие воспитанники сдают экзамены на право ношения Васильковых беретов Президентского полка.
В Центре реализуется обучающая программа по трем основным направлениям: военная подготовка (строевая, огневая, тактическая, инженерная, радиодело, парашютно-десантная, топография, армейский рукопашный бой, медицинская, РХБ защита, начальная подготовка операторов БПЛА); спортивная подготовка (бег на малые и большие дистанции, спортивное метание ножа, спортивная стрельба из винтовки, спортивный туризм, спортивное ориентирование, бег на лыжах); гражданско-патриотическая: (участие в военно-исторических лагерях, в юнармейских сменах, встреча с ветеранами боевых действий, занятия по истории, посещение выставок, музеев, участие в Областной акции "Перекличка Постов № 1"Этих дней не смолкнет слава", участие в Параде Памяти, участие в военном Параде Победы, организация интерактивных выставок на патриотических мероприятиях в муниципальных районах Самарской области).
На встрече с главным федеральным инспектором курсанты клуба рассказали о своей учебе и подготовке к службе.
"Моя родословная связана с небом. И я собираюсь поступать в Краснодарское высшее авиационное училище", — поделился планами девятиклассник Степан Ефимов.
Он отметил, что старается передать патриотический настрой ребятам, которые недавно пришли в клуб, чтобы у них также было понимание и осознанность.
"У меня отец в свое время мечтал в военное училище поступить. Все началось с того, что он посмотрел фильм про советских десантников "В зоне особого внимания". И мне часто его показывал, думал, наверное, туда пойду. Потом Степа предложил прийти в клуб, и я начал заниматься. Постепенно, понял, что мне тут нравится. Хочу жизнь свою связать с служением Родине. Сейчас готовлюсь к поступлению в Рязанское десантное училище", — рассказал курсант Талгат Бадбаев.
За время работы Центра 24 выпускника выбрали для себя карьеру кадрового офицера и поступили в военные училища. В настоящее время 5 выпускников обучаются в военных ВУЗах, 28 выпускников выполняют задачи в ходе СВО и в Сирийской Арабской Республике.
Об этом и других направлениях деятельности клуба рассказал первый заместитель председателя Центра Роман Плотников. Также во встрече приняли участие: руководитель ВПК Николай Артемов; инструктор Центра, участник миротворческой миссии в Косово, депутат Самарской городской думы Марат Габдрахманов; инструктор Центра Виталий Пичкунов.
Военно-патриотические клубы Самарской области уже не первый раз становятся победителями проекта Приволжского Федерального округа "Герои Отечества". Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками всех общественных проектов Приволжского федерального округа.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???