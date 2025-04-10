Более 22 тыс. молодых людей в Самарской области пройдут профориентацию

В рамках апробации федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи службой занятости Самарской области проводятся разнообразные мероприятия для школьников и студентов.
В этом году молодые люди смогут посетить экскурсии на региональные предприятия, профориентационные занятия и тренинги, заседания клубов занятой молодежи, а также Самарскую выставку профессий, на которой работодатели представят модели своих рабочих мест.
Кроме того, в регионе продолжается профориентационная работа со студентами последних курсов. Целью является выявление риска нетрудоустройства выпускников и молодых специалистов, а также оказание им своевременной помощи в выстраивании карьерного трека в рамках полученной профессии.
На текущий момент более 10 тыс. студентов приняли участие в опросах службы занятости.
Молодым людям в случае наличия риска нетрудоустройства предлагается содействие органов службы занятости, включая составление индивидуального плана поиска работы, в рамках которого осуществляется подбор вакансий, помощь в составлении резюме, обучение навыкам самопрезентации для собеседования с работодателем, а также консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Помощь в определении будущей профессии, а также содействие в трудоустройстве молодых людей — важное направление деятельности службы занятости, благодаря которому уровень безработицы среди молодых людей Самарской области в прошлом году составлял всего 4%, что ниже общероссийского значения.
Самарская область стала одним из 11 регионов, где проходит пилотная апробация проекта по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???