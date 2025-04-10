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Общество

Более 22 тыс. молодых людей в Самарской области пройдут профориентацию

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках апробации федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи службой занятости Самарской области проводятся разнообразные мероприятия для школьников и студентов.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В этом году молодые люди смогут посетить экскурсии на региональные предприятия, профориентационные занятия и тренинги, заседания клубов занятой молодежи, а также Самарскую выставку профессий, на которой работодатели представят модели своих рабочих мест.

Кроме того, в регионе продолжается профориентационная работа со студентами последних курсов. Целью является выявление риска нетрудоустройства выпускников и молодых специалистов, а также оказание им своевременной помощи в выстраивании карьерного трека в рамках полученной профессии.

На текущий момент более 10 тыс. студентов приняли участие в опросах службы занятости.
Молодым людям в случае наличия риска нетрудоустройства предлагается содействие органов службы занятости, включая составление индивидуального плана поиска работы, в рамках которого осуществляется подбор вакансий, помощь в составлении резюме, обучение навыкам самопрезентации для собеседования с работодателем, а также консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Помощь в определении будущей профессии, а также содействие в трудоустройстве молодых людей — важное направление деятельности службы занятости, благодаря которому уровень безработицы среди молодых людей Самарской области в прошлом году составлял всего 4%, что ниже общероссийского значения.

Самарская область стала одним из 11 регионов, где проходит пилотная апробация проекта по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям.

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