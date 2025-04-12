В Самаре из-за ремонта газопровода перекроют ул. Маяковского

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В воскресенье, 13 апреля, в историческом центре Самары начнется плановый ремонт подземного газопровода с последующим восстановлением благоустройства, сообщает городской департамент транспорта. Работы проведет ООО "СВГК". В связи с этим с 07:00 13 апреля до 21:00 23 апреля будет закрыто движение транспорта по ул. Маяковского от дома No22 до ул. Самарская, от ул. Самарская до ул. Садовая.