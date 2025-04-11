16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские синоптики спрогнозировали на выходные снег с дождем В Самаре по вечерам и ночам будут ограничивать движение по Московскому шоссе "Акрон" запускает бесплатные шаттлы для болельщиков Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском космическом диктанте Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства

Общество

Самарские синоптики спрогнозировали на выходные снег с дождем

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды в Самарской области на 11 - 14 апреля. По данным синоптиков в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 11 апреля, в Самаре будет облачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +9…+11 °C.

В субботу, 12 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…+1 °C, днем +10…+15 °C.

13 апреля в Самарской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +11…+16 °C.

Снежная и дождливая погода сохранится и в понедельник: 14 апреля в губернии ожидаются небольшие осадки, северо-западный ветер 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…+4 °C, в дневные +7…+12 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Фото на сайте

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4