"Акрон" запускает бесплатные шаттлы для болельщиков

"Акрон" запускает бесплатные шаттлы, которые помогут болельщикам доехать до стадиона "Солидарность Арена" в день матча.

Перед игрой с "Факелом" шаттлы отправятся от остановки "Барбошина поляна" около ТЦ "Поляна" и привезут к Gate 4 стадиона.

В новом маршруте добавились промежуточные остановки на Московском шоссе. Шаттлы будут проезжать "Площадь Авиаконструктора Илюшина" и "Ташкентскую улицу" около ТРК "Эль-Рио".

Точка отправления и промежуточные остановки будут обозначены красно-черными цветами, а волонтеры помогут с посадкой и возникающими вопросами.