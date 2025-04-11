В Самарской области чествовали ветеранов и работников аэрокосмической отрасли

В Самарской области в преддверии Дня космонавтики состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева заслуженных представителей отрасли поздравил и вручил награды первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона, в котором отмечалась значимая роль региона в развитии отечественной космонавтики.
"Славное прошлое является для нас не только предметом гордости, но и служит основой для дальнейшего развития. За десятилетия накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране по сей день оставаться ведущей космической державой. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, добра и мира", — подчеркнул в обращении Вячеслав Федорищев.
Сегодня самарские предприятия обеспечивают конкурентное преимущество ракетно-космической отрасли всей страны. Именно самарские ракеты-носители "Союз" более полувека составляют основу российской и мировой пилотируемой космонавтики. В регионе сконцентрирован полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения.
Достижения отечественной космонавтики во многом обусловлены высоким уровнем профессионализма сотрудников таких предприятий, как АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ТЯЖМАШ", АО "Металлист-Самара" и других.
Все пилотируемые ракеты, запускаемые с территории России, производятся на РКЦ "Прогресс", что подтверждает лидерство компании на мировом рынке ракетостроения.
Двигателями "ОДК-Кузнецов" оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа "Союз", при этом доля предприятия в сегменте ракетных двигателей по пилотируемым пускам составляет 100%.
На праздничном мероприятии лучшие работники предприятий аэрокосмической отрасли были отмечены наградами губернатора Самарской области, региональными и ведомственными наградами различного уровня.
Почетное звание "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области" присвоено Николаю Першину, наладчику автоматических линий и агрегатных станков АО "ОДК-Кузнецов".
"Я испытываю огромную гордость за завод и благодарен за награду. Я очень рад. Этот завод воспитал меня. Я работаю здесь 50 лет. Освоил тонкости профессии наладчика и получил шестой квалификационный разряд", — поделился эмоциями Николай Михайлович.
Наладчику шлифовальных станков 5 разряда ОАО "ЕПК Самара" Владимиру Мясникову был вручен почетный знак Трудовой Славы.
Благодарностью губернатора Самарской области отмечена испытатель приборов и агрегатов АО "РКЦ "Прогресс" Ольга Чивильгина.
"РКЦ "Прогресс" — это больше, чем просто работа, это целая жизнь! 45 лет я посвятила этому предприятию, и оно стало мне родным. Я чувствую гордость за свою причастность к созданию чего-то большого и важного. Все эти годы я трудилась в одном цехе, вкладывая душу в свое дело. Мои родители тоже работали здесь, так что можно сказать, что предприятие — это наша семейная история", — сказала Ольга Анатольевна.
Среди гостей церемонии были участники проекта "Школа героев". От них прозвучали особые слова благодарности в адрес самарских предприятий, которые с первых дней помогают тем, кто участвует в СВО.
"Практически все наши заводы аэрокосмической отрасли активно поддерживают фронт. Независимо от проблем, с которыми мы обращаемся, они всегда готовы решать их вместе. И сегодня в день космонавтики, я особо хочу подчеркнуть, что Самара по праву носит звание столицы аэрокосмической отрасли нашей страны", — подчеркнул Николай Сорокин, участник "Школы героев", куратор регионального минпромторга, ветеран СВО.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???