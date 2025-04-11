В Самарской области стартовала всероссийская военно-патриотическая программа "Дороги Победы"

В среду, 9 апреля в Самарской области дан старт всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы", приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Самара, ранее Куйбышев, является городом трудовой славы, центром эвакуации и хранителем памяти о тех, кто сражался на фронте, работал в тылу и внес вклад в достижение Победы.

Учащиеся самарской школы № 58 приняли участие в экскурсионной программе "Здесь тыл был фронтом. Куйбышев", посетив военно-исторический музей Центрального военного округа, площадь Славы и другие значимые объекты.

Экскурсии будут проводиться в течение апреля, мая и сентября 2025 года на безвозмездной основе, продолжительность каждой составляет 3,5 часа. Участники передвигаются на комфортабельном брендированном автобусе в сопровождении квалифицированного экскурсовода.

Программа "Дороги Победы" реализуется автономной некоммерческой организацией "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и входит в состав масштабного федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" государственной программы РФ "Развитие образования".

Координатором программы в Самарской области выступает туроператор "Профцентр" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.