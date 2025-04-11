В Самарской области стартовала всероссийская военно-патриотическая программа "Дороги Победы"

В среду, 9 апреля в Самарской области дан старт всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы", приуроченной к 80-летию Великой Победы.
Самара, ранее Куйбышев, является городом трудовой славы, центром эвакуации и хранителем памяти о тех, кто сражался на фронте, работал в тылу и внес вклад в достижение Победы.
Учащиеся самарской школы № 58 приняли участие в экскурсионной программе "Здесь тыл был фронтом. Куйбышев", посетив военно-исторический музей Центрального военного округа, площадь Славы и другие значимые объекты.
Экскурсии будут проводиться в течение апреля, мая и сентября 2025 года на безвозмездной основе, продолжительность каждой составляет 3,5 часа. Участники передвигаются на комфортабельном брендированном автобусе в сопровождении квалифицированного экскурсовода.
Программа "Дороги Победы" реализуется автономной некоммерческой организацией "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и входит в состав масштабного федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" государственной программы РФ "Развитие образования".
Координатором программы в Самарской области выступает туроператор "Профцентр" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???