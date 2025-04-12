В Самаре на сутки ограничат движение по ул. Антонова-Овсеенко

С 22:00 11 апреля до 22:00 12 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре, сообщает городской департамент транспорта.
Специалисты "РКС-Самара" будут проводить аварийный ремонт водопроводной линии, расположенной в Советском районе. В связи с этим ограничат движение транспорта по ул. Антонова-Овсеенко, на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Запорожской.
На время производства работ изменятся и маршруты следования общественного транспорта.
Автобусы маршрутов №№ 30, 99, 213 будут объезжать участок ремонта инженерных коммуникаций следующим образом: по ул. XXII Партсъезда — ул. Свободы — ул. Дыбенко — ул. Советской Армии, а далее поедут по привычным маршрутным трассам. Указанные улицы задействуют в обоих направлениях. С водителями компаний-перевозчиков проведен инструктаж о необходимости неукоснительно соблюдать временную схему.
Троллейбусами маршрута № 15 перевозки будут осуществляться от железнодорожного вокзала до остановки общественного транспорта "Педагогический университет", где после разворота на кольцевой развязке троллейбусы отправятся в обратном направлении.
В период аварийного ремонта холодное водоснабжение будет отключено в зданиях по следующим адресам:
- ул. Антонова Овсеенко, 44, 44А, 44Б, 46, 50, 52А, 89, 61, 79, 81, 83, 85 (жилые дома);
- ул. Запорожская, 32А, 28А (жилые дома);
- ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120 (жилые дома);
- ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123 (жилые дома), насосная станция подкачки — НСП № 37.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???