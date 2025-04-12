В Самаре на сутки ограничат движение по ул. Антонова-Овсеенко

С 22:00 11 апреля до 22:00 12 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре, сообщает городской департамент транспорта.

Специалисты "РКС-Самара" будут проводить аварийный ремонт водопроводной линии, расположенной в Советском районе. В связи с этим ограничат движение транспорта по ул. Антонова-Овсеенко, на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Запорожской.

На время производства работ изменятся и маршруты следования общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 30, 99, 213 будут объезжать участок ремонта инженерных коммуникаций следующим образом: по ул. XXII Партсъезда — ул. Свободы — ул. Дыбенко — ул. Советской Армии, а далее поедут по привычным маршрутным трассам. Указанные улицы задействуют в обоих направлениях. С водителями компаний-перевозчиков проведен инструктаж о необходимости неукоснительно соблюдать временную схему.

Троллейбусами маршрута № 15 перевозки будут осуществляться от железнодорожного вокзала до остановки общественного транспорта "Педагогический университет", где после разворота на кольцевой развязке троллейбусы отправятся в обратном направлении.

В период аварийного ремонта холодное водоснабжение будет отключено в зданиях по следующим адресам: