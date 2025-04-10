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Образование Общество

Лекторы общества "Знание" расскажут о покорении космоса самарским студентам и школьникам

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 апреля, просветительская организация запустила акцию, посвященную Дню космонавтики. Школьникам и студентам лекторы расскажут о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.

Фото: Российское общество "Знание"

"Более 60 лет назад наша космическая отрасль заявила о себе на весь мир и по сей день остается на передовой прогресса. Поэтому 12 апреля — день, когда состоялся первый полёт человека в космос, стал знаковой датой для всего мира. Задача Общества "Знание" сформировать у молодежи целостное представление о вкладе России в освоение космоса, рассказать как достижения космической отрасли влияют на экономику и социальный прогресс страны, а главное показать ребятам, что все начинается с мечты и идеи, развить интерес к науке и исследовательской работе, объяснить, что будущее зависит в том числе и от них", — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Так, лектор Общества "Знание", директор музея авиации и космонавтики Самарского университета Надежда Богданова провела лекцию для студентов института естественных и математических наук, а также института экономики и управления. Мероприятия посвятили 60-летию выхода человека в открытый космос. Она рассказала ребятам о том, что 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Архипович Леонов впервые истории освоения околоземного пространства покинул пределы корабля, и тем самым вписал навеки свое имя в героическую книгу истории нашей Родины.

Мероприятия продолжатся лекций победителя конкурса Знание.Лектор-2024, заместителя директора Центра коммерческого космоса, доцента кафедры программных систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Марины Кременецкой — "Мечты о космосе или бизнес на границе Вселенной".

Кроме того, мероприятия Общества "Знание" пройдут в школах и коллежах Кинель-Черкасского, Шигонского, Сызранского, Волжского, Сергиевского районов, также в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.

Провести просветительское мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки мастер-лекций Общества "Знание". Одна из лекций, автором которой является космонавт-испытатель Олег Блинов, посвящена космическому пути России. Она рассказывает о прорыве нашей страны, который навсегда изменил представление о возможностях человечества: в космос отправился первый искусственный спутник Земли, а затем и сам человек. Слушатели узнают, как отечественные ученые готовили первый полет, какие испытания предшествовали этому историческому событию, а также о космических программах нашей страны, запуске орбитальной станции "Мир", современных достижениях космонавтики и возможностях для молодых специалистов этой отрасли.

Кроме того, для выступления можно выбрать тему "Первый выход человека в открытый космос", "Животные как первооткрыватели космического пространства" и "108 минут, которые изменили мир". Они дадут ответы на вопросы: почему наши ученые для космических экспериментов решил выбрать именно собак, можно ли просто открыть люк космического корабля и выйти в космос, почему космонавт должен был иметь рост не более 170 см и многое другое.

Ко Дню космонавтики подготовлен и квиз, благодаря которому можно проверить свои знания о космосе и открыть для себя много нового и интересного.

Продлится акция, посвященная Дню космонавтики, с 7 по 20 апреля. Подробнее с мероприятиями можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".

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