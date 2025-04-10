"Тольяттиазот" провел профориентационные встречи в образовательных учреждениях Тольятти

Сотрудники "Тольяттиазота" провели серию профориентационных встреч, участие в которых приняли около 300 школьников Тольятти. Совместно с партнерами из ведущих вузов региона специалисты центра подготовки и повышения квалификации кадров ТОАЗа представили программу целевого обучения. За последние три года с выпускниками образовательных учреждений Тольятти Компания заключила более 100 договоров целевого обучения.

В рамках презентационных встреч для учеников 10-11 классов были продемонстрированы видеоролики с информацией о предприятии и востребованных профессиях. Представители Самарского государственного технического университета и Тольяттинского государственного университета рассказали о специальностях, при выборе которых в процессе получения высшего образования предполагаются дополнительные бонусы.

Целевое обучение — часть комплексной программы "Тольяттиазота", направленной на профориентацию и адаптацию молодых сотрудников. Стартует программа с инженерно-технических классов (ИТК) Компании с углубленным изучением химии, физики и математики, которые в настоящее время действуют в пяти образовательных учреждениях Тольятти.

Далее выпускникам ИТК предлагается заключить договор целевого обучения, позволяющий получать повышенную стипендию, проходить оплачиваемые практики и стажировки, а также забронировать место для трудоустройства на ТОАЗ. Дополнительной мотивацией для школьников города в выборе профессий, связанных с химией, стал профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ", который Компания реализует с 2023 года.

Мягкую интеграцию в рабочие процессы обеспечивает выстроенная на предприятии система наставничества, приветственные тренинги, дополнительное корпоративное обучение и социальные гарантии, в том числе предоставление служебного жилья.

"Тольяттиазот" активно сотрудничает со школами, сузами и вузами для создания эффективной образовательной среды, которая будет отвечать требованиям рынка труда. Взаимодействие с молодым поколением — инвестиции в будущее химической отрасли. На встречах мы представили программу целевого обучения, в ходе которой сотрудники ТОАЗа будут сопровождать студентов на протяжении всего обучения: от поступления в вуз до защиты диплома и трудоустройства на предприятие. Мы обсудили карьерные пути, которые могут выбрать выпускники ИТК, чтобы продемонстрировать школьникам возможности работы в химической отрасли и вдохновить на выбор профессии, связанной с инженерно-техническим направлением", — отметила начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.