Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском космическом диктанте

В рамках Десятилетия науки и технологий Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ при поддержке госкорпорации "Роскосмос" организует Всероссийский космический диктант. Событие запланировано на 12 апреля и начнется в 10:00 по московскому времени.

Диктант состоит из 30 вопросов, посвященных биографиям легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиям планет и другим темам, связанным с космосом.

Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате. Для этого необходимо открыть электронную анкету с любого цифрового устройства, подключенного к интернету.

Мероприятие будет проведено Героем Российской Федерации, космонавтом Федором Юрчихиным. Один из вопросов зачитает заместитель главы минобрнауки России Денис Секиринский.

"Россия — страна, открывшая человечеству дорогу в космос. В рамках Десятилетия науки и технологий, при поддержке минобрнауки России, реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление научного потенциала страны и развитие космических исследований. Россия продолжает играть ключевую роль в изучении и освоении космоса, открывая новые возможности для будущих поколений ученых и инженеров", — прокомментировал Денис Секиринский.

Всероссийский космический диктант предназначен для всех, кто интересуется космонавтикой, и хочет проверить свои знания.

Также ко Дню космонавтики с 12 по 22 апреля 2025 года планетарий Самарского университета им. Королева совместно с "Точкой Кипения" Самарского университета при поддержке Молодежной аэрокосмической школы проводит IV всероссийскую просветительскую акцию "Диктант по астрономии и космонавтике".

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе. С 12 по 22 апреля зайти в мероприятие "Диктант по астрономии и космонавтике", пройти тест из 40 вопросов. Доступ к написанию диктанта в режиме онлайн откроется 12 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени и закроется 22 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени. После написания диктанта все участники, зарегистрировавшиеся на платформе, получат сертификаты в электронном виде.