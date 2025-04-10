Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском космическом диктанте

В рамках Десятилетия науки и технологий Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ при поддержке госкорпорации "Роскосмос" организует Всероссийский космический диктант. Событие запланировано на 12 апреля и начнется в 10:00 по московскому времени.
Диктант состоит из 30 вопросов, посвященных биографиям легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиям планет и другим темам, связанным с космосом.
Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате. Для этого необходимо открыть электронную анкету с любого цифрового устройства, подключенного к интернету.
Мероприятие будет проведено Героем Российской Федерации, космонавтом Федором Юрчихиным. Один из вопросов зачитает заместитель главы минобрнауки России Денис Секиринский.
"Россия — страна, открывшая человечеству дорогу в космос. В рамках Десятилетия науки и технологий, при поддержке минобрнауки России, реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление научного потенциала страны и развитие космических исследований. Россия продолжает играть ключевую роль в изучении и освоении космоса, открывая новые возможности для будущих поколений ученых и инженеров", — прокомментировал Денис Секиринский.
Всероссийский космический диктант предназначен для всех, кто интересуется космонавтикой, и хочет проверить свои знания.
Также ко Дню космонавтики с 12 по 22 апреля 2025 года планетарий Самарского университета им. Королева совместно с "Точкой Кипения" Самарского университета при поддержке Молодежной аэрокосмической школы проводит IV всероссийскую просветительскую акцию "Диктант по астрономии и космонавтике".
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе. С 12 по 22 апреля зайти в мероприятие "Диктант по астрономии и космонавтике", пройти тест из 40 вопросов. Доступ к написанию диктанта в режиме онлайн откроется 12 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени и закроется 22 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени. После написания диктанта все участники, зарегистрировавшиеся на платформе, получат сертификаты в электронном виде.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???