Волонтеры КНПЗ привели в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 80-летия Великой Победы волонтёры Куйбышевского НПЗ привели в порядок более десятка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Места упокоения героев расчистили от сухой травы и поросли, покрасили металлические конструкции и алые звезды.
Нефтяники бережно хранят память о подвигах земляков.
Михаил Петрович Иванов во время войны, рискуя жизнью, прокладывал путь в минных полях для разведчиков. Награждён орденом Красной Звезды за то, что во время обороны под деревней Веричев под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнём обеспечил проход советским танкам через проволочное препятствие и обезвредил при этом более 100 противотанковых мин противника. Войну окончил в звании старшего сержанта и посвятил себя мирной профессии — стал директором самой первой школы в Куйбышевском районе Самары.
Александр Павлович Кирсанов — участник Великой Отечественной войны с первых дней. Получил множество наград за участие в боях против немецких захватчиков на Ленинградском фронте. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За боевые заслуги". Был ранен, потерял ногу и после войны трудился сапожником в Куйбышевском районе города.
"У меня в Великую Отечественную воевал дед, — говорит инженер по техническому надзору Куйбышевского НПЗ Сергей Дмитриев. — Мы ухаживаем за его могилой. Каждый раз вспоминаем его рассказы и подвиги, с детьми и внуками рассматриваем фотографии. Но случается так, что за могилами героев уже некому ухаживать… Хорошо, что есть подобные волонтёрские акции".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???