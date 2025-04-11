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Общество

Волонтеры КНПЗ привели в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии 80-летия Великой Победы волонтёры Куйбышевского НПЗ привели в порядок более десятка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Места упокоения героев расчистили от сухой травы и поросли, покрасили металлические конструкции и алые звезды.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Нефтяники бережно хранят память о подвигах земляков.

Михаил Петрович Иванов во время войны, рискуя жизнью, прокладывал путь в минных полях для разведчиков. Награждён орденом Красной Звезды за то, что во время обороны под деревней Веричев под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнём обеспечил проход советским танкам через проволочное препятствие и обезвредил при этом более 100 противотанковых мин противника. Войну окончил в звании старшего сержанта и посвятил себя мирной профессии — стал директором самой первой школы в Куйбышевском районе Самары.

Александр Павлович Кирсанов — участник Великой Отечественной войны с первых дней. Получил множество наград за участие в боях против немецких захватчиков на Ленинградском фронте. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За боевые заслуги". Был ранен, потерял ногу и после войны трудился сапожником в Куйбышевском районе города.

"У меня в Великую Отечественную воевал дед, — говорит инженер по техническому надзору Куйбышевского НПЗ Сергей Дмитриев. — Мы ухаживаем за его могилой. Каждый раз вспоминаем его рассказы и подвиги, с детьми и внуками рассматриваем фотографии. Но случается так, что за могилами героев уже некому ухаживать… Хорошо, что есть подобные волонтёрские акции".

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