В Самаре начнут ремонтировать Московское шоссе

В ночь с 10 на 11 апреля в Самаре начнут ремонт Московского шоссе.

Дорогу начнут фрезеровать на участке от въезда в город по направлению к памятнику штурмовику Ил-2. Работы будут проводить ночью — с20:00 до 6:00 с ограничением движения по полосам.