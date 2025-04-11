"Авито Работа" помогает соискателям улучшить резюме с помощью ИИ

На форуме труда в Санкт-Петербурге управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков рассказал об инструментах ИИ, которые платформа предоставляет работодателям и соискателям.

"Авито Работа" использует собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Функция, основанная на ней, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы и помогает создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме.

По данным исследований "Авито Работы", у многих соискателей при заполнении резюме возникают сложности: не всегда очевидно, какие обязанности и достижения стоит указать, и как представить свой опыт наиболее убедительно, чтобы привлечь внимание работодателей и выделиться среди других кандидатов.

Теперь при заполнении резюме на "Авито Работе" под разделом "Обязанности" пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию — исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы.

При опросе 8 тыс. работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одними из основных областей применения ИИ для трудоустройства стали подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

"Сегодня всё больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в полтора раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме", — комментирует Дмитрий Пучков.

Также ИИ могут воспользоваться и работодатели, чтобы составить привлекательное описание вакансии, на которое будут реагировать соискатели.