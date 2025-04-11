Кинул подрядчик: в Самаре застопорилось строительство нового кладбища

Мэрия Самары планируют скорректировать программу по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения. Причиной стал срыв контракта, предусматривающий проведение подготовительных мероприятий для строительства нового кладбища.

В пояснительной записке чиновники указали, что в октябре 2024 г. МКУ "Ритуал" заключил контракт с липецким ООО "Эко-планета" стоимостью 350 тыс. рублей. Компания должна была разработать проект санитарно-защитной зоны нового муниципального кладбища в районе поселка Воскресенка, но не сделала этого.

"Акт приемки услуг не принят по причине того, что в представленном исполнителем отчете о результатах предоставления услуги, выполненные мероприятия не соответствуют работам, предусмотренным техническим заданием к муниципальному контракту. Поэтому принято решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения. Основным фактором, оказавшим влияние на неисполнение мероприятия, является недобросовестность победителя торгов. УФАС по Самарской области включил компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года", — говорится в пояснительной записке.

Конечно, фирме не заплатили. Теперь "Ритуалу" нужно заново искать подрядчик. Однако финансирование должно быт больше — 650 млн рублей. Расчет произвели на основании изучения коммерческих предложений.

Кладбище в Воскресенке уже спроектировано. Для него выбрали участок площадью 40 га. Еще одно кладбище планируют организовать в селе Ясная Поляна, которое находится за торговым центром "Мега".