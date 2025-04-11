Кинул подрядчик: в Самаре застопорилось строительство нового кладбища

Мэрия Самары планируют скорректировать программу по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения. Причиной стал срыв контракта, предусматривающий проведение подготовительных мероприятий для строительства нового кладбища.
В пояснительной записке чиновники указали, что в октябре 2024 г. МКУ "Ритуал" заключил контракт с липецким ООО "Эко-планета" стоимостью 350 тыс. рублей. Компания должна была разработать проект санитарно-защитной зоны нового муниципального кладбища в районе поселка Воскресенка, но не сделала этого.
"Акт приемки услуг не принят по причине того, что в представленном исполнителем отчете о результатах предоставления услуги, выполненные мероприятия не соответствуют работам, предусмотренным техническим заданием к муниципальному контракту. Поэтому принято решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения. Основным фактором, оказавшим влияние на неисполнение мероприятия, является недобросовестность победителя торгов. УФАС по Самарской области включил компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года", — говорится в пояснительной записке.
Конечно, фирме не заплатили. Теперь "Ритуалу" нужно заново искать подрядчик. Однако финансирование должно быт больше — 650 млн рублей. Расчет произвели на основании изучения коммерческих предложений.
Кладбище в Воскресенке уже спроектировано. Для него выбрали участок площадью 40 га. Еще одно кладбище планируют организовать в селе Ясная Поляна, которое находится за торговым центром "Мега".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???