В аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В пятницу, 27 июня, в аэропорту Курумоч сняли ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Информация о снятии ограничений была опубликована в 8:50. Таким образом, работа аэропорта приостанавливалась на два часа, с 6:50.

Напомним, рано утром в пятницу стало известно, что БПЛА вновь пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что ЧП обошлось без пострадавших.