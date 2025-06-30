Голландский защитник Гленн Бейл покидает "Крылья Советов", сообщает клуб.
Бейл выступал за самарцев с лета 2021 г. и за четыре сезона провел 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
В минувшем сезоне он сыграл 24 встречи, записав на свой счет один гол и одну голевую передачу.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.