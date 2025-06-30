Голландский защитник Гленн Бейл покидает "Крылья Советов", сообщает клуб.

Бейл выступал за самарцев с лета 2021 г. и за четыре сезона провел 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

В минувшем сезоне он сыграл 24 встречи, записав на свой счет один гол и одну голевую передачу.