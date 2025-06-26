В Курумоче восстановили водоснабжение в домах сотен жителей

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Холодное водоснабжение в домах жителей поселка Курумоч, пропавшее на время коммунальной аварии, восстановлено. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.