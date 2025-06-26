В поселке Курумоч жители 150 домов остались без холодной воды

В четверг, 26 июня, в 17:10 на ул. Советской, 150А в н.п. Курумоч Волжского района произошла утечка холодной воды. Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, прорвало трубопровод диаметром 100 мм.
"На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 150 частных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено", — отмечается в сообщении.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 21:00 26 июня.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.