В поселке Курумоч жители 150 домов остались без холодной воды

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В четверг, 26 июня, в 17:10 на ул. Советской, 150А в н.п. Курумоч Волжского района произошла утечка холодной воды. Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, прорвало трубопровод диаметром 100 мм.