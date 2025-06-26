Администрацию Самары обязали отремонтировать ул. Ленинградскую

В Самаре суд обязал администрацию города привести в порядок ул. Ленинградскую. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокурора Самарского района обнаружила, что на дорожном покрытии есть множество выбоин и просадок, которые негативно влияют на облик города, а также могут привести к ДТП и травмам.