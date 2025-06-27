В выходные в Самарской области будет дождливо

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Самарские синоптики предсказали погоду на ближайшие дни, с 27 июня по 1 июля. По данным специалистов Приволжского УГМС ясности и отсутствия осадков пока ждать не стоит.