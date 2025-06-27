В выходные в Самарской области будет дождливо

Самарские синоптики предсказали погоду на ближайшие дни, с 27 июня по 1 июля. По данным специалистов Приволжского УГМС ясности и отсутствия осадков пока ждать не стоит.
В пятницу днем, 27 июня, в Самаре будет облачно, по прогнозам дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха +18…+20 °C.
В субботу, 28 числа, в регионе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +17…+22 °C.
В воскресенье, 2 июня, в Самарской области сохранится переменная облачность, местами пройдет дождь. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, днем +19…+24 °C.
Конец первого месяца лета обещает быть малооблачным. Особых осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +21…+26 °C.
Во вторник, 1 июля, ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +18…+23 °C.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.