Самарская область получила 7,8 млн руб. на развитие волонтерских центров и образовательных программ

Самарская область вошла в число победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел", который является частью национального проекта "Молодежь и дети". Федеральная субсидия в размере 7,8 млн руб. позволит реализовать комплексную программу "Мы вместе можем больше", направленную на развитие инфраструктуры добровольчества Самарской области и ресурсную поддержку участников программ "Добро.Центры" и "Обучение служением".
"Эта победа в конкурсе - важный шаг для системного развития добровольчества в регионе. Полученные средства будут направлены на создание современных пространств для волонтеров, повышение квалификации специалистов, активное вовлечение молодежи в социальные практики, популяризацию экосистемы "Добро.рф", - говорит руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.
Программа "Мы вместе можем больше" включает ремонт и оснащение шести "Добро.Центров" в муниципалитетах области, проведение обучающих мероприятий для 400 специалистов, волонтеров и участников программ "Обучение служением", а также масштабную информационную кампанию для популяризации добровольчества. Особое внимание уделяется сотрудничеству с образовательными организациями, НКО и органами власти для достижения целей национального проекта.
Вовлечение к 2030 г. 45,8% молодых людей в волонтерскую деятельность, а также создание инфраструктуры для их поддержки по всей стране - одна из основных задач нацпроекта "Молодежь и дети", инциированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ответственными за реализацию нацпроекта в Самарской области выступают региональное министерство молодежной политики Самарской области и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества при участии партнеров, включая образовательные учреждения и НКО.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.