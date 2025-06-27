Самарская область получила 7,8 млн руб. на развитие волонтерских центров и образовательных программ

Самарская область вошла в число победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел", который является частью национального проекта "Молодежь и дети". Федеральная субсидия в размере 7,8 млн руб. позволит реализовать комплексную программу "Мы вместе можем больше", направленную на развитие инфраструктуры добровольчества Самарской области и ресурсную поддержку участников программ "Добро.Центры" и "Обучение служением".

"Эта победа в конкурсе - важный шаг для системного развития добровольчества в регионе. Полученные средства будут направлены на создание современных пространств для волонтеров, повышение квалификации специалистов, активное вовлечение молодежи в социальные практики, популяризацию экосистемы "Добро.рф", - говорит руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Программа "Мы вместе можем больше" включает ремонт и оснащение шести "Добро.Центров" в муниципалитетах области, проведение обучающих мероприятий для 400 специалистов, волонтеров и участников программ "Обучение служением", а также масштабную информационную кампанию для популяризации добровольчества. Особое внимание уделяется сотрудничеству с образовательными организациями, НКО и органами власти для достижения целей национального проекта.

Вовлечение к 2030 г. 45,8% молодых людей в волонтерскую деятельность, а также создание инфраструктуры для их поддержки по всей стране - одна из основных задач нацпроекта "Молодежь и дети", инциированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ответственными за реализацию нацпроекта в Самарской области выступают региональное министерство молодежной политики Самарской области и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества при участии партнеров, включая образовательные учреждения и НКО.