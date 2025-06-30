Полиция Сызрани разыскивает водителя, сбившего 5-летнего ребенка

Полиция Сызрани разыскивает подозреваемого и возможных свидетелей ДТП, которое произошло 24 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как сообщили в ведомстве, в 18:50 неустановленный водитель, управляющий неустановленным транспортным средством (предположительно электросамокатом), в районе Набережной совершил наезд на ребенка 2019 года рождения, после чего скрылся с места ДТП.
В настоящее время по данному факту в отделе Госавтоинспекции МУ МВД России "Сызранское" проводится административное расследование.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых с просьбой сообщить информацию в отдел Госавтоинспекции МУ МВД России "Сызранское" по телефонам: 8 (8464) 35-58-84, 8-987-942-96-83 или по адресу: город Сызрань, улица Кирова, дом 50, кабинет 13.
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