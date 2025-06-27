16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в топ-10 в РФ по числу заявок на международную премию #МЫ ВМЕСТЕ На средства госпрограммы в Волжском районе Самарской области благоустраивают парк "Победы" В районе стадиона "Солидарность Самара Арена" временно ограничат движение транспорта В аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск самолетов В Самаре улицы Обувную и Осетинскую планируют соединить, а Народной и Белорусской добавят полос

Общество

Самарская область вошла в топ-10 в РФ по числу заявок на международную премию #МЫ ВМЕСТЕ

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие конкурсном отборе для получения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Премия проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и поддерживается платформой Добро.рф. Победители получают гранты, медиаподдержку и возможность представить свои проекты на международном уровне.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Всего от региона в настоящий момент подано 1003 заявки от некоммерческих организаций, волонтеров, бизнеса и инициативных групп, и это не окончательная цифра. В связи с высоким интересом к проекту оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ продлил прием заявок до 30 июня 2025 года.

Среди самых популярных номинаций у самарских участников — "Волонтер года" — 244 заявки; "Герои нашего времени" — 115 заявок от физических лиц и 198 от юридических лиц, "Наставник года" — 231 заявка. Особое внимание привлекают проекты, направленные на помощь участникам специальной военной операции и ветеранам, а также инициативы в сфере экологии и социального предпринимательства. Например, в номинации "Код милосердия" заявлено 10 проектов от физических лиц и 27 — от организаций.

Заявки на участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" подаются на сайте премия.мывместе.рф до 30 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который состоится 2–5 декабря 2025 года в Москве. Ежегодно церемония награждения проходит с участием президента России Владимира Путина, который лично вручает награды финалистам премии.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6