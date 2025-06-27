Самарская область вошла в топ-10 в РФ по числу заявок на международную премию #МЫ ВМЕСТЕ

Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие конкурсном отборе для получения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Премия проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и поддерживается платформой Добро.рф. Победители получают гранты, медиаподдержку и возможность представить свои проекты на международном уровне.
Всего от региона в настоящий момент подано 1003 заявки от некоммерческих организаций, волонтеров, бизнеса и инициативных групп, и это не окончательная цифра. В связи с высоким интересом к проекту оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ продлил прием заявок до 30 июня 2025 года.
Среди самых популярных номинаций у самарских участников — "Волонтер года" — 244 заявки; "Герои нашего времени" — 115 заявок от физических лиц и 198 от юридических лиц, "Наставник года" — 231 заявка. Особое внимание привлекают проекты, направленные на помощь участникам специальной военной операции и ветеранам, а также инициативы в сфере экологии и социального предпринимательства. Например, в номинации "Код милосердия" заявлено 10 проектов от физических лиц и 27 — от организаций.
Заявки на участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" подаются на сайте премия.мывместе.рф до 30 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который состоится 2–5 декабря 2025 года в Москве. Ежегодно церемония награждения проходит с участием президента России Владимира Путина, который лично вручает награды финалистам премии.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.