На время Грушинского фестиваля временно изменится расписание электричек

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В четверг, 3 июня, в связи с проведением всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.