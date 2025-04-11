С 14 апреля открываются речные перевозки до Ширяево и Шелехмети

С 14 апреля начинается движение судов по пригородным маршрутам Самара - Ширяево и Самара - Шелехметь.

До Ширяево из Самары судно будет отправляться ежедневно в 8:30, обратно - 16:00.

До Шелехмети ежедневно будет осуществляться два рейса - 8:15 и 16:00. До Самары рейсы назначены на 9:30 и 17:15.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, в социальных сетях организации и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.