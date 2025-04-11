В самарских школах ко Дню космонавтики вместо звонков включат фрагменты песен о космосе

В Самарской области, как и во всех школах России, в рамках проекта "Мелодии вместо звонков" вместо традиционных звонков в апреле звучат фрагменты популярных песен о космосе: "Трава у дома", "Прекрасное далеко", "Надежда", "Притяжение Земли" и другие.

"Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект "Мелодии вместо звонков", который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также в рамках популяризация космонавтики и привлечения внимания молодого поколения к профессиям космической отрасли для обучающихся образовательных организаций Самарской области в преддверии Дня космонавтики прошли классные часы и виртуальные экскурсии на тему космоса, вклада Самарской области в его освоение; организованы выставки рисунков и фото, мастер-классы, викторины и квест-игры, показы документальных фильмов. Кроме того, школьники и студенты приняли участие во всероссийских акциях "Путь в космос" и "Улыбка Гагарина", межрегиональной акции "Читаем о Юрии Гагарине", во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест", тематика которого в этом году посвящена достижениям космонавтики России и памятной дате — 60-летию со дня первого выхода в открытый космос А. А. Леонова.

Минпросвещения России подготовило Всероссийский урок космонавтики "История развития российской космонавтики". Видеоурок доступен на официальных ресурсах Минпросвещения России.

"Очень важно рассказывать подрастающему поколению о значимых для истории нашей родины событиях, и День космонавтики — хороший повод еще раз вспомнить о величайших достижениях наших соотечественников в освоении космоса. Пример ученых, летчиков, конструкторов, астрофизиков и исследователей, инженеров и техников вдохновляет ребят, помогает многим из них определиться с выбором будущей профессии, продолжить обучение по естественно-научным специальностям", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.