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Общество

В самарских школах ко Дню космонавтики вместо звонков включат фрагменты песен о космосе

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, как и во всех школах России, в рамках проекта "Мелодии вместо звонков" вместо традиционных звонков в апреле звучат фрагменты популярных песен о космосе: "Трава у дома", "Прекрасное далеко", "Надежда", "Притяжение Земли" и другие.

"Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект "Мелодии вместо звонков", который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами", — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также в рамках популяризация космонавтики и привлечения внимания молодого поколения к профессиям космической отрасли для обучающихся образовательных организаций Самарской области в преддверии Дня космонавтики прошли классные часы и виртуальные экскурсии на тему космоса, вклада Самарской области в его освоение; организованы выставки рисунков и фото, мастер-классы, викторины и квест-игры, показы документальных фильмов. Кроме того, школьники и студенты приняли участие во всероссийских акциях "Путь в космос" и "Улыбка Гагарина", межрегиональной акции "Читаем о Юрии Гагарине", во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест", тематика которого в этом году посвящена достижениям космонавтики России и памятной дате — 60-летию со дня первого выхода в открытый космос А. А. Леонова.

Минпросвещения России подготовило Всероссийский урок космонавтики "История развития российской космонавтики". Видеоурок доступен на официальных ресурсах Минпросвещения России.

"Очень важно рассказывать подрастающему поколению о значимых для истории нашей родины событиях, и День космонавтики — хороший повод еще раз вспомнить о величайших достижениях наших соотечественников в освоении космоса. Пример ученых, летчиков, конструкторов, астрофизиков и исследователей, инженеров и техников вдохновляет ребят, помогает многим из них определиться с выбором будущей профессии, продолжить обучение по естественно-научным специальностям", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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