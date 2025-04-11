В Самарской области шестой год проходит акция "Сад памяти"

Самарская область присоединилась к международной акции "Сад памяти".
"Сад памяти" — это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. С каждым годом число участников акции растет, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. У каждого из нас есть свои герои.
В этом году центральное мероприятие акции прошло 11 апреля в Ставропольском лесничестве на территории, пострадавшей от лесного пожара. Всего было высажено более 30 тыс. сеянцев сосны на площади 7 гектаров. В центральном мероприятии приняли участие почти 500 человек.
"За шесть лет акции все вместе мы высадили почти миллион саженцев в память о наших героях. В этом году акция приобретает особый смысл — в Год защитника отечества и 80-летия Победы по всей стране и за ее пределами вновь высадят 27 миллионов деревьев в честь каждого героя, отдавшего свою жизнь в Великой Отечественной войне ради нашего с вами будущего. Наш долг — бережно хранить эту память и передать ее нашим будущим поколениям. Спасибо, что вы помните и принимаете участие в таком объединяющем событии. Пусть каждое дерево, которое мы сегодня высадим, станет живой памятью о наших героях", — поприветствовал участников министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.
Ветеран СВО, участник президентской программы "Время героев", генеральный директор НПЦ БАС "САМАРА" Константин Яшин присоединился к акции вместе со своей семьей. "Для меня, как для участника специальной военной операции, это особая память, возможность также вспомнить ребят, с которыми мы были на специальной военной операции, которые остались там. И это возможность подарить будущее нашей земле, планете, природе, посадить новые деревца, которые будут нас радовать", — отметил Константин Яшин.
В тот же день в Волжском лесничестве было посажено 100 деревьев в честь погибших участников СВО. Новые деревца станут частью именной аллеи, которую высаживают по инициативе госфонда "Защитники Отечества". Со временем саженцы окрепнут и превратятся в живой памятник, который будет напоминать будущим поколениям о мужестве и самопожертвовании героев.
Всего в рамках акции весной 2025 г. на всей территории Самарской области запланировано проведение более 70 мероприятий, в ходе которых будет проведена посадка леса, "Аллей Памяти", парков и скверов, озеленение памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений.
Планируется высадить более 90 тыс. сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 40 га. Стать участником можно, зарегистрировавшись на сайте сад-памяти.рф. На карте можно выбрать существующее мероприятие или организовать свое.
Акция проводится в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", по которому ведется лесовосстановление региона. Всего в этом году самарские лесоводы высадят более 850 га леса, дополнят лесные культуры прошлых посадок на площади 1300 га, соберут более 7 тонн семян разных пород, вырастят более 5 млн сеянцев в лесных питомниках и проведут агротехнический уход на площади 6300 га.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???