На коллегии Минтруда РФ рассказали, как пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса в Самаре

В Москве прошло заседание коллегии Минтруда России, на котором обсудили итоги и перспективы работы ведомства.

Особое внимание уделили реализации в 2025 г. мероприятий национального проекта "Кадры": взаимодействию с работодателями, прогнозированию кадровой потребности, организации Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

С января 2025 г. реализуется нацпроект "Кадры", направленный на расширение возможностей граждан для самореализации в профессиональной сфере. Действуют программы бесплатного переобучения и субсидирования найма. Компаниям предоставляется поддержка в организации рабочих мест для людей с инвалидностью.

В рамках нацпроекта 1 апреля стартовал Всероссийский опрос работодателей. Данные опроса будут использованы для формирования прогноза кадровой потребности экономики на ближайшие семь лет.

Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что меньше чем за полторы недели в опросе уже приняли участие 23 тыс. компаний. Еще почти 29 тыс. компаний пока работают над заполнением анкеты.

Также в числе мероприятий нацпроекта — Всероссийский конкурс "Лучший по профессии". В этом году он пройдет в новом формате, впервые испытания пройдут по 20 номинациям. Уже открыта регистрация на региональные этапы конкурса.

В Самарской области пройдет федеральный этап в спецноминации "Второй старт" для людей, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям. Врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер рассказала о том, как будет проходить конкурс.

"Конкурсные задания федерального этапа будут включать презентацию новой профессии, где участники смогут рассказать о своем опыте изменения профессионального пути, теоретическую часть, кейс-задание и практическое задание, — отметила Юлия Бренер. — Планируем провести конкурсные мероприятия на территории центра труда и отдыха "Станкозавод" и в Струковском саду в Самаре. Это даст возможность провести разнообразные мастер-классы для всех желающих и привлечет жителей и гостей города".

Также, помимо регионального этапа в номинации "Второй старт", в Самарской области пройдут региональные этапы для швей и операторов беспилотников.