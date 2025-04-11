Телебашня в Самарском регионе включит праздничную иллюминацию в День космонавтики

В субботу, 12 апреля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне столице самарского региона в честь Дня космонавтики.
В сценарии архитектурно-художественной подсветки символы праздника изображение Ю. А. Гагарина, летящего спутника с надписями "С Днем космонавтики", "12 апреля — День космонавтики". Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик с изображением Юрия Гагарина на фоне звездного неба и легендарным "Поехали!", символизирующим начало космической эры.
В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???