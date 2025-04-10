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Самарцев пригласили к участию в юбилейном сезоне конкурса "Знание.Лектор"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общество "Знание" запустило пятый сезон всероссийского конкурса "Знание.Лектор". Количество победителей будет рекордным: 100 во взрослой категории и 21 — в юной.

Фото: Российское общество "Знание"

Лекторы поборются за сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тысяч рублей каждый. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 15 июня).

В 2024 году Самарская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по количеству заявок — 402 и десятое место в России. Тогда сразу пять представителей региона одержали победу во всероссийском финале. Это заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности и экология" Приволжского государственного университета путей сообщения Юрий Холопов, специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО "Россети Цифра" Татьяна Никулина, учитель физики средней школы поселка городского типа Балашейка Надежда Милославская, учащаяся школы № 2 Нефтегорска Варвара Князева и учащаяся гимназии № 1 Самары Алиса Самохвалова.

В новом сезоне для допуска к конкурсным испытаниям участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены бизнес-тренером Ниной Зверевой с привлечением экспертов Школы Нины Зверевой, опытных тренеров по ораторскому мастерству, медиа-продюсеров, психологов, редакторов и журналистов.

Далее конкурсантам предстоит провести очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед Экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

"Это будет уже пятый, юбилейный сезон конкурса "Знание.Лектор". Прошедшие годы показали большой отклик аудитории — по всей стране формируется сообщество ярких, увлеченных просветителей, готовых делиться знаниями и вдохновлять других. В этом году мы вводим специальные номинации, посвященные истории нашей страны, ее героям и достижениям — "Сохранение памяти о Великой Победе", "Достижения атомной отрасли" и "Поддержка СВО". Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведем народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей. Каждый голос имеет значение" — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В номинации "Юный лектор" могут участвовать школьники и студенты организаций СПО от 14 до 17 лет. Сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек", которая состоится с 25 сентября по 16 октября (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву. Сто победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе на сумму 100 тысяч рублей, а также другие ценные призы.

"Знание.Лектор" — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.

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