ОДК-Кузнецов провел онлайн-урок из ракетного цеха

В пятницу, 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики специалисты ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) провели онлайн-урок для школьников Самарской области.
В прямом эфире конструктор, технолог и слесарь-сборщик рассказали о двигателестроении, профессиях, благодаря которым человечество покорило космос, показали уникальные видеокадры производства.
Студенты-целевики проектов "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт" рассказали, как поступить в вузы, где готовят будущих инженеров, и ответили на вопросы школьников. Трансляция велась из цеха сборки легендарных ракетных двигателей РД-107А/РД-108А, которые 12 апреля 1961 г. вывели первого человека в космос.
110 школ городов и сел Самарской области подключились к космическому онлайн-уроку из сборочного цеха производства ракетных двигателей ОДК-Кузнецов. Со стапелей этого подразделения за 67 лет сошло свыше 12 тыс. легендарных двигателей РД-107А/РД-108А и "лунных" НК-33. Именно здесь собирают двигатели, признанные эталоном космической техники — их статистическая надежность составляет 99,99%. В планах подразделения до 2030 г. — выпуск нескольких сотен двигателей РД-107А/РД-108А.
О вершине инженерной мысли — ракетном двигателе, с помощью которого человечество осваивает космос, и о профессиях, благодаря которым, он воплощается в чертежах и "в железе", рассказали специалисты ОДК-Кузнецов: конструктор Альбина Гильманова и технолог Владимир Малыгин. Принцип работы ракетного двигателя, его разработка в цифровой среде, 3D-моделирование испытаний и технологических процессов, литье, сварка, механообработка 3D-печать деталей — обо всем этом, просто и понятно, с демонстрацией видеороликов о различных техпроцессах рассказали молодые специалисты. О сборке двигателей и высоких требованиях, которые предъявляются к ее точности и качеству изделий для космоса, рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Дмитрий Осадчук. Именно благодаря трехступенчатому контролю всех процессов надежность двигателей РД-107А/РД-108А не имеет аналогов в мире и составляет 99,9%.
"В День космонавтики открытый урок из цеха сборки ракетных двигателей уже стал хорошей традицией ОДК-Кузнецов. Наши молодые специалисты, задействованные на разных этапах создания и производства ракетных двигателей, рассказывают о принципах работы двигателя, о технологиях, по которым идет его изготовление. Тем самым мы мотивируем школьников региона поступать в вузы и колледжи на инженерные специальности, чтобы по окончанию учебы они присоединились к команде конструкторов, инженеров, рабочих ОДК-Кузнецов. Студенты проектов "Инженерный старт" Самарского Политеха и "Крылья Ростеха" Самарского университета в рамках онлайн-урока рассказывают о своей учебе по специальным образовательным программам и проектной работе на предприятии. Космический урок — наш вклад в формирование кадрового потенциала ракетно-космической отрасли", — заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.
На онлайн-уроке выступили студенты целевого обучения Самарского университета и Самарского Политеха. Первокурсница, участница целевого проекта "Крылья Ростеха" Полина Власова (в прошлом году она сдала ЕГЭ по русскому языку, физике и математике на 300 баллов) и будущий технолог, участник "Инженерного старта" Никита Кабанов рассказали о возможностях, которые дает целевое обучение. Это трудоустройство в ОДК-Кузнецов с первого дня, высокая стипендия от предприятия, специальная образовательная программа и персональные наставники.
По целевому набору ОДК-Кузнецов по программе "Крылья Ростеха" в Самарском университете в настоящее время обучается 155 человек, в этом году выделено 60 мест.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???