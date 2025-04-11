ОДК-Кузнецов провел онлайн-урок из ракетного цеха

В пятницу, 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики специалисты ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) провели онлайн-урок для школьников Самарской области.

В прямом эфире конструктор, технолог и слесарь-сборщик рассказали о двигателестроении, профессиях, благодаря которым человечество покорило космос, показали уникальные видеокадры производства.

Студенты-целевики проектов "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт" рассказали, как поступить в вузы, где готовят будущих инженеров, и ответили на вопросы школьников. Трансляция велась из цеха сборки легендарных ракетных двигателей РД-107А/РД-108А, которые 12 апреля 1961 г. вывели первого человека в космос.

110 школ городов и сел Самарской области подключились к космическому онлайн-уроку из сборочного цеха производства ракетных двигателей ОДК-Кузнецов. Со стапелей этого подразделения за 67 лет сошло свыше 12 тыс. легендарных двигателей РД-107А/РД-108А и "лунных" НК-33. Именно здесь собирают двигатели, признанные эталоном космической техники — их статистическая надежность составляет 99,99%. В планах подразделения до 2030 г. — выпуск нескольких сотен двигателей РД-107А/РД-108А.

О вершине инженерной мысли — ракетном двигателе, с помощью которого человечество осваивает космос, и о профессиях, благодаря которым, он воплощается в чертежах и "в железе", рассказали специалисты ОДК-Кузнецов: конструктор Альбина Гильманова и технолог Владимир Малыгин. Принцип работы ракетного двигателя, его разработка в цифровой среде, 3D-моделирование испытаний и технологических процессов, литье, сварка, механообработка 3D-печать деталей — обо всем этом, просто и понятно, с демонстрацией видеороликов о различных техпроцессах рассказали молодые специалисты. О сборке двигателей и высоких требованиях, которые предъявляются к ее точности и качеству изделий для космоса, рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Дмитрий Осадчук. Именно благодаря трехступенчатому контролю всех процессов надежность двигателей РД-107А/РД-108А не имеет аналогов в мире и составляет 99,9%.

"В День космонавтики открытый урок из цеха сборки ракетных двигателей уже стал хорошей традицией ОДК-Кузнецов. Наши молодые специалисты, задействованные на разных этапах создания и производства ракетных двигателей, рассказывают о принципах работы двигателя, о технологиях, по которым идет его изготовление. Тем самым мы мотивируем школьников региона поступать в вузы и колледжи на инженерные специальности, чтобы по окончанию учебы они присоединились к команде конструкторов, инженеров, рабочих ОДК-Кузнецов. Студенты проектов "Инженерный старт" Самарского Политеха и "Крылья Ростеха" Самарского университета в рамках онлайн-урока рассказывают о своей учебе по специальным образовательным программам и проектной работе на предприятии. Космический урок — наш вклад в формирование кадрового потенциала ракетно-космической отрасли", — заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

На онлайн-уроке выступили студенты целевого обучения Самарского университета и Самарского Политеха. Первокурсница, участница целевого проекта "Крылья Ростеха" Полина Власова (в прошлом году она сдала ЕГЭ по русскому языку, физике и математике на 300 баллов) и будущий технолог, участник "Инженерного старта" Никита Кабанов рассказали о возможностях, которые дает целевое обучение. Это трудоустройство в ОДК-Кузнецов с первого дня, высокая стипендия от предприятия, специальная образовательная программа и персональные наставники.

По целевому набору ОДК-Кузнецов по программе "Крылья Ростеха" в Самарском университете в настоящее время обучается 155 человек, в этом году выделено 60 мест.



