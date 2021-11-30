У подозреваемых по уголовному делу "ТОМЕТа" и "Тольяттихимбанка" прошли обыски

В Тольятти следователи провели обыски дома у подозреваемых в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с июля 2017 г. по декабрь 2019 г. гендиректор ООО "ТОМЕТ" вместе с и. о. гендиректора ПАО "ТольяттиАзот" заключал фиктивные договора поручительства между ООО "ТОМЕТ", "Тольяттихимбанком" и ПАО. Согласно соглашениям, "ТОМЕТ" брало на себя обязательства полностью отвечать перед "Тольяттихимбанком" за исполнение обязательств публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредитной линии. При этом ПАО не собиралось возвращать деньги банку.

Таким образом, подозреваемые способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности ООО "ТОМЕТ" перед "Тольяттихимбанком" — более 857 млн рублей.

Позже Арбитражный суд Самарской области отказался включить "Тольяттихимбанк" в реестр кредиторов по делу о банкротстве "ТОМЕТ". Сейчас следствие сообщает о двух эпизодах подобных преступление подозреваемых.

Кроме того, в Самарской области расследуют уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, повлекшем ущерб более 480 млн рублей. Фигуранты в нем те же самые.

Расследование уголовного дела продолжается.