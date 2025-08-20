В пос.Волжский 10-летний велосипедист угодил под колеса авто

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 сентября, в 16:54 на ул.Кржижановского, 63 в поселке Волжский 10-летний мальчик на велосипеде попал под колеса Renault Duster. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС