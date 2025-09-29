В Самарской области задержали 81 пьяного водителя за три дня

За три дня, с 26 по 28 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 81 нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы зафиксировали более 1400 различных нарушений ПДД. Так, 284 человека нарушили правила тонировки, 25 — неправильно перевозили детей, 96 — проигнорировали ремни безопасности. 20 нарушений выявили у мотоциклистов.

Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы пытались перейти дорогу там, где это запрещено, девять раз.