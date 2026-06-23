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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Борского района пожаловались на переполненные мусорные баки

БОРСКОЕ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе в некоторых селах более четырех недель не вывозят мусор с контейнерных площадок. Жители, обратившиеся в редакцию Волга Ньюс, бьют тревогу: у переполненных баков активизировались крысы, собаки растаскивают содержимое мусорных мешков, появились лисы.

Фото: предоставлено жителями

Жители вынуждены держать мешки с мусором у себя дома, чтобы не вываливать их рядом с баками для сбора отходов. Ситуация осложняется жарой: мусор, в том числе пищевой, быстро гниет, распространяется вонь.

«Я сама и.о. главы администрации сельского поселения. Сделала две заявки лично, но пока к нашей проблеме – ноль внимания. В наше поселение входят два села — Долматовка и Неприк. В Долматовке восемь контейнерных площадок, в Неприке пять. И все переполнены", — комментирует жительница сельского поселения Долматовка Елена Емелюкова.

Она сообщила, что за год это не первый случай с невывозом: "Была подобная ситуация зимой, но тогда мы все-таки добились решения проблемы. А сейчас лето, жара усугубляет ситуацию. Конкретно возле моего дома есть контейнерная площадка с двумя баками. Поскольку они полные, я не могу из дома выносить мусор, держу его в сарайчиках, амбарчиках. Жители стараются не захламлять, за своей мусоркой сами смотрим, но мусор не может копиться дома вечно".

С мусорным коллапсом столкнулись и жители сельского поселения Коноваловка. В это поселение входят одно село и два поселка.

По словам главы администрации Коноваловки Владимира Потапова, здесь также баки не опустошались около месяца. Контейнерных площадок на три населенных пункта — несколько десятков. И люди задыхаются от "ароматов".

"Такие сбои с вывозом мусора у нас не впервые. По словам перевозчика, у них то машины на ремонте, то водителей нет, то другие причины. Жители мне звонят каждый день. Я прошу их, чтобы они пока оставляли мешки дома, не выносили. Но уже и дома невозможно хранить это, запах идет. Пока возле контейнерных площадок более-менее чисто, но собаки, птицы разрывают мешки, лисы сбегаются", — констатирует Владимир Потапов.

фото предоставлено жителями

В пресс-службе АО "Экология", исполняющего функции регионального оператора по обращению с ТКО, проблемы с невывозом отходов объяснили погодой и записали проблемные площадки в труднодоступные.

"Трудности в работе на территории отдельных сельских поселений Борского района связаны со сложными погодными условиями (ливни, град), при которых доступ специальной техники к некоторым удаленным или труднодоступным контейнерным площадкам временно невозможен", - сообщили в "Экологии" в ответ на запрос Волга Ньюс. 

Также в компании пояснили, что обслуживание контейнерных площадок и вывоз ТКО на территории Борского района осуществляет оператор транспортирования - ООО "ТрансРесурс". 

"В случае нарушения графика транспортирования АО "Экология" вправе применить санкции, установленные договором. Однако частичные изменения периодичности транспортирования, не противоречащие СанПиН, а также ситуации, при которых фактически не обеспечены подъездные пути к контейнерным площадкам, не являются срывом графика вывоза ТКО", - разъяснили в "Экологии".

Также в пресс-службе регоператора рассказали, что горячую линию по обращению с ТКО и через мониторинговые системы обратной связи поступали обращения от жителей района. "Каждое обращение регистрируется и берется в работу", - заверили в компании.

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