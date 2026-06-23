Жители Борского района пожаловались на переполненные мусорные баки

В Борском районе в некоторых селах более четырех недель не вывозят мусор с контейнерных площадок. Жители, обратившиеся в редакцию Волга Ньюс, бьют тревогу: у переполненных баков активизировались крысы, собаки растаскивают содержимое мусорных мешков, появились лисы.
Жители вынуждены держать мешки с мусором у себя дома, чтобы не вываливать их рядом с баками для сбора отходов. Ситуация осложняется жарой: мусор, в том числе пищевой, быстро гниет, распространяется вонь.
«Я сама и.о. главы администрации сельского поселения. Сделала две заявки лично, но пока к нашей проблеме – ноль внимания. В наше поселение входят два села — Долматовка и Неприк. В Долматовке восемь контейнерных площадок, в Неприке пять. И все переполнены", — комментирует жительница сельского поселения Долматовка Елена Емелюкова.
Она сообщила, что за год это не первый случай с невывозом: "Была подобная ситуация зимой, но тогда мы все-таки добились решения проблемы. А сейчас лето, жара усугубляет ситуацию. Конкретно возле моего дома есть контейнерная площадка с двумя баками. Поскольку они полные, я не могу из дома выносить мусор, держу его в сарайчиках, амбарчиках. Жители стараются не захламлять, за своей мусоркой сами смотрим, но мусор не может копиться дома вечно".
С мусорным коллапсом столкнулись и жители сельского поселения Коноваловка. В это поселение входят одно село и два поселка.
По словам главы администрации Коноваловки Владимира Потапова, здесь также баки не опустошались около месяца. Контейнерных площадок на три населенных пункта — несколько десятков. И люди задыхаются от "ароматов".
"Такие сбои с вывозом мусора у нас не впервые. По словам перевозчика, у них то машины на ремонте, то водителей нет, то другие причины. Жители мне звонят каждый день. Я прошу их, чтобы они пока оставляли мешки дома, не выносили. Но уже и дома невозможно хранить это, запах идет. Пока возле контейнерных площадок более-менее чисто, но собаки, птицы разрывают мешки, лисы сбегаются", — констатирует Владимир Потапов.
В пресс-службе АО "Экология", исполняющего функции регионального оператора по обращению с ТКО, проблемы с невывозом отходов объяснили погодой и записали проблемные площадки в труднодоступные.
"Трудности в работе на территории отдельных сельских поселений Борского района связаны со сложными погодными условиями (ливни, град), при которых доступ специальной техники к некоторым удаленным или труднодоступным контейнерным площадкам временно невозможен", - сообщили в "Экологии" в ответ на запрос Волга Ньюс.
Также в компании пояснили, что обслуживание контейнерных площадок и вывоз ТКО на территории Борского района осуществляет оператор транспортирования - ООО "ТрансРесурс".
"В случае нарушения графика транспортирования АО "Экология" вправе применить санкции, установленные договором. Однако частичные изменения периодичности транспортирования, не противоречащие СанПиН, а также ситуации, при которых фактически не обеспечены подъездные пути к контейнерным площадкам, не являются срывом графика вывоза ТКО", - разъяснили в "Экологии".
Также в пресс-службе регоператора рассказали, что горячую линию по обращению с ТКО и через мониторинговые системы обратной связи поступали обращения от жителей района. "Каждое обращение регистрируется и берется в работу", - заверили в компании.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????