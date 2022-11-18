С 1 декабря в Самарской области на 4% проиндексируют "мусорный" тариф

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым будет проиндексирован единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс".
В пояснительной записке отмечается, что индексация тарифов на коммунальные услуги перенесена с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. в связи с соответствующим постановлением правительства РФ.
Региональное ведомство подготовило проект приказа, который предусматривает установление тарифов ООО "ЭкоСтройРесурс" на 2023–2027 гг.
"На фоне текущего уровня инфляции 12,4% и планируемого роста тарифов на коммунальные услуги на 9% единый предельный тариф регоператора ООО "ЭкоСтройРЕсурс" в 2023 г. изменится на 4% по сравнению с установленным тарифов на 2019–2022 гг. и составит 622,07 руб. /м3, — отмечается в пояснительной записке. — Данный тариф будет действовать с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г".
Напомним, тариф был введен в январе 2019 г. и с тех пор не менялся. В 10 городах региона (Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) плата за вывоз мусора взимается исходя из площади жилья - 4,54 рубля за один квадратный метр. В сельских районах и Нефтегорске - исходя из количества жильцов, 97,20 руб. с одного человека в месяц.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.