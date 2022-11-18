С 1 декабря в Самарской области на 4% проиндексируют "мусорный" тариф

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым будет проиндексирован единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс".

В пояснительной записке отмечается, что индексация тарифов на коммунальные услуги перенесена с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. в связи с соответствующим постановлением правительства РФ.

Региональное ведомство подготовило проект приказа, который предусматривает установление тарифов ООО "ЭкоСтройРесурс" на 2023–2027 гг.

"На фоне текущего уровня инфляции 12,4% и планируемого роста тарифов на коммунальные услуги на 9% единый предельный тариф регоператора ООО "ЭкоСтройРЕсурс" в 2023 г. изменится на 4% по сравнению с установленным тарифов на 2019–2022 гг. и составит 622,07 руб. /м3, — отмечается в пояснительной записке. — Данный тариф будет действовать с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г".

Напомним, тариф был введен в январе 2019 г. и с тех пор не менялся. В 10 городах региона (Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) плата за вывоз мусора взимается исходя из площади жилья - 4,54 рубля за один квадратный метр. В сельских районах и Нефтегорске - исходя из количества жильцов, 97,20 руб. с одного человека в месяц.