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Облправительство Власть и политика

С 1 декабря в Самарской области на 4% проиндексируют "мусорный" тариф

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым будет проиндексирован единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс".

В пояснительной записке отмечается, что индексация тарифов на коммунальные услуги перенесена с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. в связи с соответствующим постановлением правительства РФ.

Региональное ведомство подготовило проект приказа, который предусматривает установление тарифов ООО "ЭкоСтройРесурс" на 2023–2027 гг.

"На фоне текущего уровня инфляции 12,4% и планируемого роста тарифов на коммунальные услуги на 9% единый предельный тариф регоператора ООО "ЭкоСтройРЕсурс" в 2023 г. изменится на 4% по сравнению с установленным тарифов на 2019–2022 гг. и составит 622,07 руб. /м3, — отмечается в пояснительной записке. — Данный тариф будет действовать с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г".

Напомним, тариф был введен в январе 2019 г. и с тех пор не менялся. В 10 городах региона (Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) плата за вывоз мусора взимается исходя из площади жилья - 4,54 рубля за один квадратный метр. В сельских районах и Нефтегорске - исходя из количества жильцов, 97,20 руб. с одного человека в месяц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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