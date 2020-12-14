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ЖКХ и благоустройство Общество

Повышение мусорного тарифа перенесли на 2022 год

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году роста тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО не произойдет. Соответствующий проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на интернет-портале регулирования тарифов.

В пояснительной записке к документу указывается: "По результатам корректировки единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021 год не изменится, по сравнению с установленным тарифом на 2020 год, и составит 598,16 руб./м3 (с НДС)".

Напомним, ранее департамент публиковал иной проект постановления, из которого следовало, что мусорный тариф в 2021 г. увеличится до 622,09 руб. за 1 кубометр вместо планировавшихся ранее 618,17 руб.

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