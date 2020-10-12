Мусорный тариф вырастет больше, чем планировалось

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области принял скорректированные планы по повышению тарифа на вывоз мусора. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства региона.

Напомним, необходимость корректировки возникла в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы РФ. В сентябре ФАС опубликовала предписание, в котором указывалось, что при установлении в 2018 г. тарифов на вывоз ТКО для единого оператора - ООО "ЭкоСтройРесурс" - ошибочно были учтены административные расходы и расходы на выплату заработной платы на общую сумму 19,5 млн рублей. Кроме того, по мнению антимонопольного ведомства, неправильно были рассчитаны расходы на транспортировку ТКО.

В департаменте ценового и тарифного регулирования тогда комментировали, что по предписанию ФАС России исключается 19,5 млн. руб., что составляет лишь 0,3 % расходов регионального оператора. При этом дополнительно будут учтены расходы на создание сортировочных станций, "которые превышают исключаемые расходы".

В результате корректировок с 1 июля 2021 г. тариф увеличится до 622,09 руб. за 1 кубометр вместо планировавшихся ранее 618,17 руб., а с 1 июля 2022 г. — до 653,66 руб. вместо 638,95 рубля.

Действующий тариф за вывоз мусора составляет 598,16 рубля.